… e finalmente ho inserito il sospeso nel libro ed ho spento la luce … ore 00, 50 …

ho ammiccato al dio del sonno e ho pregato vivamente i santi protettori delle prostate …

niente da fare …

lassù nessuno mi ama …

prima sveglia alle ore 2,45 …

seconda sveglia ore 4,30 …

terza ed ultima ore 6,50 …

da rincoglionimento …

ma non mi farò condizionare …

siamo in zona arancione , la vita sta lentamente riprendendo il proprio ritmo …

per radermi opto per un gel Hugo Boss dalla fragranza leggermente demodè forse per un bisogno di consolazione …

e Terre di Hermes come dopobarba …

adoro il retrogusto di bergamotto …

nonostante ciò allo specchio la faccia è ancora un po’ così e l’espressione pure anche se ultimamente non ho avuto frequentazioni con il capoluogo ligure …

come camicia scelgo con cura un rigatino sul celeste …

e un leggero maglioncino di cachemire blu navy pantone 5395U a girocollo …

odorano di fresco e di pulito …

grazie S. …

la giornata inizia a cambiare …

scelgo una mascherina blu, indosso il Barbour e …

Bond n.9 o il Patchouli Arawak di St Barth ? …

opto per il secondo: più deciso …

i miei adorati jeans, le Timberland e acqua e gel per finire …

per carità, è la solita vecchia trita e ritrita giornata di ordinaria infelicità ma ho voluto condirla con qualche piccolo piacere … quando penso alla mia vita in genere mi auto assolvo e quindi mi convinco di meritarli …

i miei peccati ,in fondo, credo che siano veniali, lievi , leggeri, giustificabilissimi …

almeno spero …

rimesso in sesto dentro e fuori saluto ed esco …

che bella giornata …

il sole sembra voler celebrare questo nuovo corso …

il vento da nord è appena un sospiro ma rende tutti i colori più vivi … la piazza della stazione è aperta e luminosa …

inalo il mio veleno preferito a lunghe boccate e mi concedo un altro caffè mentre sfoglio il giornale …

niente di che …

qualche arresto, una rapina, il sindaco che combatte contro tutto e tutti pur di rimanere al suo posto e pagine e pagine sulla pandemia

… non mi farò deprimere nemmeno dal quotidiano …

questa giornata merita di essere celebrata …

mi avvio alla macchina …

scusa, per caso hai una sigaretta ? …

e ti pareva? …

giovane, giovanissimo, rasato sulle tempie e con un ciuffone biondastro …

è vestito da schifo e fa parte di un gruppetto di ragazzi e ragazze che guardano verso di me con ansia …

ne prende una …

mostro il pacchetto aperto agli altri in segno di offerta …

due ragazzine si avvicinano e si servono …

e a scuola? …

si guardano e si sorridono biascicando parole che non capisco … ho capito, meglio fuori al sole no? …

ridono …

mi dicono che frequentano l’artistico e non ci vuole molto a capire che di arte ne sanno quanto io di fisica nucleare …

dipingete? …

no …

suonate? …

no …

siete scultori? …

ridono …

non capisco …

cercano confusamente di spiegarmi che inseguono concetti artistici … in italiano meritano un tre e in arte appena un due …

non vogliono stancarsi ne imparare niente …

sono figli di scuole che li incoraggiano ad essere “ se stessi” ed ad “esplorare concetti” …

questi ragazzi cominciano a farmi pena …

mi trattano da vecchio datato ed ancorato a forme d’arte tradizionali …

non saprebbero distinguere un concetto da un rutto …

sorrido ma la giornata è rovinata …

mi torna in mente la mia amatissima Antologia di Spoon River …

“Quando ero giovane, avevo ali forti e instancabili,

ma non conoscevo le montagne. Quando fui vecchio, conobbi le montagne, ma le ali stanche non tennero più dietro alla visione.

Il genio è saggezza e gioventù” …

sono belli, arroganti, strafottenti, autoreferenziali, ignoranti …

e giovani …

giovanissimi …

ma vaffanculo …

oggi alle ore 10,30 circa , in Piazza Crispi …

Gegè Miracolo