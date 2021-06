L’Istituto professionale per i Servizi sociali “Francesca Laura Morvillo Falcone” di Brindisi è stato premiato nell’ambito del concorso nazionale “Nomadi Creativi”, posizionandosi al primo posto nella categoria “Creatività” con un podcast dedicato a Noemi Durini.

La serie di podcast degli studenti del professionale brindisino, dal titolo “Interrotte”, trattava il tema del femminicidio, e tra questi il podcast dedicato a Noemi Durini si è classificato primo nella categoria “Creatività”.

La proclamazione dei vincitori è stata mandata in onda ieri mattina sul canale satellitare “Class CNBC” di Sky, e sarà replicata domenica 27 giugno alle ore 9,00 ed alle ore 18,00.

La giuria del concorso nazionale “Nomadi Creativi”, organizzato da Salone dello Studente – Campus Orienta Digital, è stata colpita dalle storie narrate nei due podcast della serie “Interrotte”, realizzati per l’occasione dagli studenti del “Morvillo Falcone”, il primo dei quali raccontava di Melissa Bassi, il secondo – poi risultato vincitore nella categoria “Creatività” – dedicato a Noemi Durini, entrambi i podcast erano accomunati dalla narrazione delle due giovani ragazze tragicamente scomparse.

Questi gli studenti che, coordinati dai docenti Virginia Piazzo e Claudio Argentieri, hanno preso parte alla competizione: Martina Fumarola, Iustina Antonia Dandu, Francesca Ippolito, Francesco Spagnolo e le neo diplomate Consuelo Tamborrino, Martina Epifani, Daria Contessa ed Elisa Barbuzzi.

“Accogliamo con grande gioia – afferma la Dirigente scolastica dell’IPSSS Morvillo Falcone, dott.ssa Irene Esposito – questo risultato eccezionale raggiunto ancora una volta da studenti del nostro Istituto. In particolare con il Concorso nazionale “Nomadi Creativi”, i nostri ragazzi si sono misurati con una forma di comunicazione molto efficace, ossia i podcast, scegliendo di trattare un tema importante come il femminicidio. Nell’occasione sono state ricordate due ragazze che hanno perso la vita precocemente, quindi è stato anche un modo per onorare la loro memoria. Sono fiera delle nostre studentesse e dei nostri studenti, che ancora una volta si sono dimostrati sensibili e particolarmente creativi. Complimenti!”.

I ragazzi del Morvillo Falcone, durante la premiazione, hanno ricevuto i complimenti da parte di Luca Zaramella, direttore di Radio Classica, per il modo con cui hanno affrontato la narrazione di una tematica così delicata.

Il podcast premiato può essere ascoltato al seguente link: https://www.spreaker.com/user/giustiniano/interrotte-noemi_1 nonchè prossimamente su “Radio Morvillo”, la digital radio dell’Istituto professionale Morvillo Falcone di Brindisi.