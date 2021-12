Domenica 5 dicembre, presso il Bastione San Giacomo, location molto suggestiva, è stata inaugurata la mostra “Ieri e oggi: la Stella del Sud”, la storia del basket brindisino.

L’evento è stato organizzato dalla New Basket Brindisi e dal Comune di Brindisi in collaborazione con due Istituti del capoluogo: il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo “Fermi-Monticelli” e l’Istituto Alberghiero “Sandro Pertini”. Il “Museo del Basket” sarà in mostra dal 6 al 12 dicembre.

Per quanto riguarda l’Alberghiero, sono stati coinvolti nove alunni delle quinte classi, sotto il coordinamento del prof. Aurelio Pispero, che si sono occupati del servizio di Sala e Accoglienza, affiancando gli sponsor che hanno offerto il catering completo. I ragazzi dell’Alberghiero sono stati coinvolti in una importante iniziativa e hanno avuto, così, l’opportunità di avvicinarsi alla cultura dello sport sul territorio con esperienza anche tecnico pratica di sviluppo competenze trasversali e dell’orientamento PCTO, già alternanza scuola lavoro.