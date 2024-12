L’Istituto Comprensivo Bozzano-Centro è lieto di annunciare l’evento scolastico, “THE GREATEST

SHOW”, il primo talent dell’istituto, riservato alla comunità scolastica del comprensivo che celebra i talenti dei propri studenti!

L’evento si terrà presso il Teatro Impero nella mattinata di venerdì 6 dicembre 2024.

“THE GREATEST SHOW” è un evento in cui i giovani studenti avranno la possibilità di esprimere i propri talenti attraverso l’arte coreutica, del teatro e della musica. Un’occasione per manifestare passioni, creatività e spirito di squadra.

L’idea è nata dal desiderio di due alunni della scuola secondaria Marzabotto-Virgilio, Luigi Guarini e Lorenzo Lamarina, di offrire ai propri compagni un’occasione per esprimere liberamente i talenti manifesti e nascosti. È una sfida che permette di valorizzare le intelligenze multiple, come direbbe Howard Gardner, perché nella scuola si possono potenziare oltre alle forme di intelligenza logico-matematica e linguistica anche le forme di intelligenza che permettono di esprimere tutto il valore

aggiunto di ognuno, ad esempio l’intelligenza musicale e l’intelligenza corporeo-cinestetico.

The Greatest Show è speciale perché non è uno spettacolo, ma una modalità diversa per crescere insieme, cooperare, collaborare, supportarsi per superare difficoltà e paure e “fare comunità”.

Ė la dimostrazione che i ragazzi sono fucine di idee a cui sono in grado di dare forma e che credere in loro è la migliore motivazione che possa esserci.

Ci piace concludere con queste parole che dedichiamo a tutti gli studenti:

“Practice any art, music, singing, dancing, acting, drawing, painting, sculpting, poetry, fiction, essays, reportage, no matter how well or badly, not to get money and fame, but to experience becoming, to find out what’s inside you, to make your soul grow”!

Ringraziamo la Creative DeeJay Academy di Andrea Fiusco per la collaborazione nell’organizzazione e allestimento dell’evento.