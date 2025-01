A partire dal prossimo anno scolastico l’ITES “G. Calò” di Via Gorizia a Francavilla Fontana si trasformerà in “ITET – Istituto Tecnico Economico e Tecnologico”. Un cambiamento che oltre ad ampliare la già interessante offerta formativa fa compiere di fatto, un passo decisivo verso una nuova frontiera per l’istruzione. Da sempre attento a rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, l’Istituto secondario di secondo grado della città degli Imperiali annuncia con entusiasmo l’introduzione del nuovo indirizzo “Tecnologico” di “Grafica e Comunicazione” all’interno della propria offerta formativa.

A partire dal prossimo anno scolastico ed a seguito dell’autorizzazione da parte della Regione Puglia, gli studenti avranno la possibilità di diplomarsi con una specializzazione che unisce le solide basi economiche con le competenze avanzate nel campo della comunicazione visiva e digitale. Il nuovo indirizzo prepara i ragazzi ad affrontare le sfide di un mondo sempre più interconnesso, fornendo loro le competenze specifiche per operare con successo in un settore in costante evoluzione, come quello della grafica, dell’editoria, della stampa, del web e dei servizi a esso collegati.

Grazie all’adozione di tecnologie avanzate, gli studenti acquisiranno competenze teoriche e pratiche nella progettazione e pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti, curando ogni aspetto, dalla concezione alla realizzazione finale. L’indirizzo, infatti, si concentrerà sull’uso delle tecnologie per la comunicazione interpersonale e di massa, con un focus particolare sull’utilizzo di strumenti come fotografia e video.

L’offerta formativa, oltre a sviluppare le capacità artistiche e creative degli studenti, si orienterà anche sulla gestione di progetti complessi, promuovendo un approccio multidisciplinare che prepara i futuri professionisti a intervenire efficacemente nei processi produttivi e di comunicazione.

Il diploma in Grafica e Comunicazione non solo offrirà nuove prospettive occupazionali, ma fornirà anche una

solida preparazione per proseguire gli studi nell’ambito delle arti visive, della comunicazione digitale e dei media. Gli studenti usciranno dalla scuola con una preparazione completa che li renderà pronti a inserirsi nei settori dinamici della comunicazione visiva, contribuendo all’evoluzione di un mondo in costante cambiamento.

Una scelta vincente per un futuro all’avanguardia!

“Questo progetto garantirà – ha dichiarato il Dirigente Scolastico Robeto Cennoma – opportunità per le studentesse e gli studenti più meritevoli, dimostrando il nostro impegno verso un’istruzione inclusiva e di qualità, un impegno concreto per il futuro delle nuove generazioni che ha tanto da offrire in termini di crescita. Ci impegniamo a garantire che questo Istituto diventi modello di riferimento a livello nazionale, capace di attrarre e formare i talenti del futuro, contribuendo allo stesso tempo alla vitalità economica e sociale del nostro territorio. Avvicinare sempre di più il mondo dell’istruzione a quello dell’industria tecnologica, creando un continuo e proficuo dialogo tra questi due settori. Si fa avanti una nuova idea di scuola, attraente anche per la qualità e innovazione dei suoi spazi e in totale relazione con l’ambiente capace da integrarsi con il territorio circostante.”