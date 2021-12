I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 25enne e una 27enne, entrambi del luogo, per lesioni personali in concorso commesse con oggetto atto a offendere e porto d’armi od oggetti atti a offendere. In particolare, i due nella giornata del 2 dicembre scorso, sulla complanare S.S. 16 direzione Brindisi – quartiere La Rosa, per futili motivi conseguenti ad alterco durante la circolazione stradale, hanno aggredito un 61enne di Brindisi, percuotendolo con le mani e con un bastone in legno che portavano con loro in auto. La vittima, soccorsa dal personale del 118 e trasportata presso l’ospedale Perrino, ha riportato varie lesioni giudicate guaribili con una prognosi di 7 giorni. Il bastone è stato sottoposto a sequestro.