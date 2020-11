“Con l’arrivo della stagione invernale sono molto più frequenti le mareggiate, a volte anche particolarmente violente, che continuano ad erodere le nostre coste. In particolar modo, il fenomeno, sta mettendo a repentaglio il litorale del Sud Brindisino, il quale risulta avere in alcuni tratti protezioni non idonee a contenere l’azione erosiva delle onde e in altri ne è addirittura priva”.

È quanto afferma il consigliere regionale Luigi Caroli.

“Nello scorso fine settimana caratterizzato da maltempo”, spiega il consigliere, “ho potuto constatare personalmente la necessità di interventi in zone costiere come Torre San Gennaro, Lendinuso e in prossimità, per esempio, di Lido Cipolla e Lido Presepe. Ad ogni nuova mareggiata, la costa si sgretola sempre più tanto che, in uno dei centri interessati è stata disposta con ordinanza sindacale la chiusura di un importante tratto del lungomare per rischio smottamenti della sede stradale”.

“A tal proposito, ove manchino le barriere, come nella zona costiera di Torchiarolo, si potrebbe utilizzare la soluzione già sperimentata a Otranto: frangiflutti eco per un nuovo modello di coste, contenenti più del 20% di materiale riciclato, la maggior parte del quale è poseidonia. Diversa, invece, è la situazione per la parte Nord della costa di San Pietro Vernotico, già munita di frangiflutti, ma che necessita di ulteriori misure atte al contenimento dei danni provocati dagli agenti atmosferici e dell’erosione”.

“Considerata la portata degli investimenti necessari, i Comuni interessati da tali problematiche non possono farcela da soli. Come nel caso scuola della città Otrantina, occorre l’impegno della Regione, che affianchi i sindaci nel reperimento delle risorse, attraverso bandi e finanziamenti. Pertanto”, conclude Caroli, “chiedo piena disponibilità al presidente Michele Emiliano e all’assessore al Demanio e Patrimonio, Raffaele Piemontese e agli uffici di Protezione Civile Regionale nel considerare, anche per il Sud Brindisino, soluzioni tempestivamente efficaci e a basso impatto ambientale e nel rendere disponibili quanto prima le risorse necessarie all’attuazione del progetto. È un’opportunità di tutela delle nostre coste che garantirebbe la messa in sicurezza del patrimonio naturale e dei cittadini che vivono stabilmente o saltuariamente in dette località”. /com