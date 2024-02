Il Rotary Club Brindisi Appia Antica e Cantine Due Palme uniscono le forze per sostenere il centro trasfusionale dell’ospedale “Perrino” di Brindisi.

Martedì 13 febbraio i soci del Club e i loro amici insieme ai dipendenti di Cantine Due Palme effettueranno la propria donazione di sangue. A partire dalle ore 8.30 le porte del centro diretto dalla Dott.ssa Maria Antonietta Miccoli saranno aperte a chiunque vorrà e potrà unirsi.Questa iniziativa si svolge nell’ambito della “settimana del donatore rotariano” durante la quale si intende sensibilizzare tutti i cittadini a compiere un gesto altruistico che può salvare tante vite. Quello del “Perrino” è considerato uno dei centri di eccellenza delle medicina trasfusionale. Qui si stanno mettendo a punto nuove sperimentazioni anche attraverso un progetto pilota di portata Internazionale. L’obiettivo del Rotary e di Cantina Due Palme è quello coinvolgere quanta più gente possibile perché le sacche di sangue non sono mai abbastanza per far fronte alle continue emergenze h24.

Non aspettiamo di donare quando ne abbiamo bisogno, facciamolo a prescindere!