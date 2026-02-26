La 4M Meccatronica del Salvemini vola alle finali di STEM Racing

Un percorso fatto di studio, progettazione, test e adrenalina pura quello che ha portato gli studenti della classe 4M dell’indirizzo Meccatronica dell’IISS “G. Salvemini” di Fasano a conquistare un posto alle finali del South Regional Championship di STEM Racing Italy – South Regional Championship.

Le qualifiche per il Centro e Sud Italia si sono svolte il 19 febbraio 2026 presso i laboratori dell’ITS A. Cuccovillo, dove i ragazzi hanno affrontato con determinazione tutte le prove previste dalla competizione: dalla progettazione tecnica alle verifiche strutturali, dai test in pista alle gare ufficiali cronometrate.

Prestazioni eccellenti e sangue freddo in pista

Gli studenti della 4M hanno fatto registrare ottimi tempi nelle gare vere e proprie, dimostrando non solo competenze tecniche avanzate ma anche grande capacità di gestione dello stress e coordinamento di squadra. A spiccare su tutti è stato Pietro Semeraro, alunno della 4M, che ha ottenuto il miglior “Reaction Time” dell’intera giornata: un risultato che testimonia prontezza, concentrazione e preparazione meticolosa.

Il 23 febbraio è arrivata la conferma ufficiale di un traguardo straordinario: su 14 squadre qualificate, il Salvemini si è classificato tra le prime cinque del Sud Italia, risultando la prima scuola pugliese in graduatoria. Un risultato che proietta la squadra verso le finali con entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi.

Un lavoro di squadra guidato con competenza

Dietro il successo degli studenti c’è un lavoro corale che con la regia del prof. Pasquale Rubino, punto di riferimento tecnico e didattico del progetto. La sua competenza nell’ambito della meccatronica e la capacità di trasformare la teoria in esperienza concreta hanno permesso ai ragazzi di affrontare la competizione con solide basi progettuali e metodologiche.

Fondamentale anche il contributo dell’Assistente Tecnico Enzo Galiulo, che ha supportato la squadra nella fase operativa e laboratoriale, curando con precisione ogni dettaglio tecnico, dalla messa a punto dei prototipi ai test preliminari. La sua presenza costante ha garantito efficienza, sicurezza e qualità in ogni fase del lavoro.

A coordinare e sostenere l’intero progetto, la Dirigente Scolastica Marella Convertino, la cui guida attenta e lungimirante ha favorito un ambiente scolastico orientato all’innovazione, alla sperimentazione e al potenziamento delle competenze STEM. La Dirigente ha creduto nel progetto sin dall’inizio, incoraggiando studenti e docenti a investire energie e risorse in un’esperienza ad alto valore formativo.

Innovazione, talento e identità territoriale

Il risultato ottenuto non rappresenta soltanto un successo sportivo o tecnico, ma un segnale forte della qualità dell’offerta formativa dell’IISS “G. Salvemini” e della vitalità del territorio di Fasano e della Puglia nel campo dell’innovazione tecnologica.

La partecipazione a STEM Racing ha consentito agli studenti di confrontarsi con realtà provenienti da tutto il Centro-Sud Italia, mettendo alla prova competenze di progettazione CAD, problem solving, lavoro di squadra, comunicazione e gestione del tempo. Un’esperienza che va ben oltre la competizione e che prepara concretamente al mondo dell’università e del lavoro.

Ora lo sguardo è rivolto alle finali: la 4M Meccatronica si prepara ad affrontare la prossima sfida con ancora maggiore determinazione, forte di un risultato che premia impegno, passione e spirito di squadra. Fasano può essere orgogliosa dei suoi giovani talenti: il futuro dell’innovazione parla anche il loro linguaggio.