Dopo la ratifica delle ammissioni e dei ripescaggi arrivata martedì da parte del Consiglio Direttivo della LND, il Dipartimento Interregionale ha svelato oggi in diretta sull’account Instagram della Lega Dilettanti la composizione dei gironi della Serie D 2024/2025, al via il prossimo 8 settembre. Sono 168 le formazioni partecipanti in questa stagione al campionato che più di ogni altro rappresenta l’Italia da nord a sud: 19 Regioni su 20, con la sola eccezione della Valle d’Aosta, per 83 province e ben 2 capoluoghi (L’Aquila e Ancona).

La massima serie dilettantistica si articolerà in nove gironi: A, B e C da 20 squadre e D, E, F, G, H e I da 18. Confermato il format che prevede nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento (le ultime due classificate più le perdenti dei play-out), la novità assoluta è invece il passaggio da 4 a 3 del numero degli under obbligatori previsti da regolamento (un 2004, un 2005 e un 2006).

Le tre società della provincia di Brindisi sono state tutte inserite nel girone H. Questa la composizione:

Girone H: Angri, Brindisi, Casarano ,Citta’ Di Fasano, Costa D’Amalfi ,Fidelis Andria, Francavilla, Gravina, Ischia, Manfredonia, Martina, Matera, Nardo’, Nocerina, Palmese, Real Acerrana, Ugento, Virtus Francavilla