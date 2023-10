La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Brindisi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Brindisi ha realizzato il progetto “Nastro Rosa LILT for women 2023”.

Responsabili del progetto le socie Denise Neri e Antonella De Fazio che hanno scelto di illuminare Palazzo Granafei Nervegna.

Per tutto il mese di ottobre il monumento sarà illuminato di rosa colore simbolo della prevenzione del carcinoma mammario mentre per tutto il mese di novembre sarà illuminato di azzurro, colore simbolo del carcinoma prostatico.

L’organigramma della LILT Brindisi è costituito:

Presidente: Mimma Piliego

Vice Presidente: Annarita Disansebastiano

Tesoriere: Caterina Crescenzio

Segretario: Anna D’Agnano

Consiglieri: Denise Neri, Antonella De Fazio, Sara Ricciardi, Marta Piscitelli, Laura Ciampi.

Per tesserarsi alla LILT Brindisi potete inviare la richiesta alla seguente mail: denise.neri81@gmail.com lasciando nome cognome e contatto telefonico.