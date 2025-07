Esulta la Puglia grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, i premi più importanti dei concorsi del Lotto di venerdì 25 luglio e sabato 26 luglio raggiungono quota 32.875 euro. A Monopoli, in provincia di Bari, tre ambi e un terno valgono un colpo da 18.250 euro, centrato in un punto vendita di Via Oberdan. A Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, centrata vincita da 14.625 euro grazie alla stessa combinazione, realizzata in un esercizio di Corso Verdi. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 760,9 milioni di euro dall’inizio del 2025.