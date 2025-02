L’U.S. Lecce che partecipa al campionato di Serie A maschile sta lottando per la permanenza nella massima serie, ma un campionato lo ha già vinto: quello della sensibilità e attenzione verso chi soffre di epilessia, una condizione medica che con una adeguata terapia si può controllare e qualche volta anche uscirne fuori. Quello che è incurabile, invece, è l’ignoranza, la non conoscenza, che porta poi a rimarcarne la diversità. L’U.S. Lecce per celebrare la Giornata Internazionale dell’Epilessia, che ogni anno ricorre il secondo lunedì del mese di Febbraio, grazie alla caparbietà, sensibilità ed attenzione dei suoi massimi dirigenti e in primis la moglie del Presidente Saverio Sticchi Damiani, la Dr.ssa Marina, ha voluto fortemente che l’Associazione Emotiva…Mente Mesagne che si occupa di Epilessia, fosse presente con una propria rappresentanza allo Stadio di Via Del Mare in occasione della partita Lecce – Bologna di oggi 09 febbraio, esponendo un proprio striscione, facendo volare dei palloncini viola, colore dello stigma, a significare che la discriminazione debba volare via. Inoltre lo speaker dello stadio, prima della partita, dovrebbe pronunciare: “l’U.S. LECCE e l’associazione Emotiva…Mente Mesagne scendono in campo per dare un calcio all’epilessia e mettere fuori gioco lo stigma… Un tiro in porta che vale non un goal ma tante vittorie, perché conoscere porta alla sconfitta della discriminazione”. La rappresentanza dell’Associazione Emotiva…Mente Mesagne, sarà accompagnata anche dal Sindaco Tony Matarrelli e dal Presidente del Consorzio ATS BR/4 Antonio Calabrese, con cui l’Associazione ha stipulato un protocollo d’intesa per entrare nelle scuole con il Progetto “La scuola non ha paura delle crisi”.