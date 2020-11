Oggi, 23 novembre 2020, l’Assemblea generale territoriale ha eletto, con il 100% dei voti a favore, Luciano Quarta nel ruolo di Segretario generale territoriale della categoria

E’ stato eletto, con l’unanimità dei consensi, dall’Assemblea generale della categoria, convocata nelle modalità previste dalla normativa di contrasto al Covid 19.

Luciano Quarta succede a Giovanna Tommaselli che ha guidato il NIdiL CGIL Brindisi per otto anni.

L’assemblea generale si è svolta con la partecipazione del Segretario Generale della CGIL di Brindisi Antonio Macchia, la Coordinatrice Regionale NIDIL Puglia Maria Giorgia Vulcano ed il Segretario Generale Nazionale NIDIL CGIL Andrea Borghesi.

Luciano delegato Filctem CGIL del settore Energia ricopre da 2 anni l’incarico di Presidente del Comitato Direttivo e dell’Assemblea Generale della CGIL di Brindisi, è dal 2018 Coordinatore della CdLT di San Pietro Vernotico che comprende i comuni a sud di Brindisi, si occupa inoltre sempre per la CGIL di Brindisi dello Sportello Salute e Sicurezza e fa parte del relativo Coordinamento.

A Giovanna, salutata calorosamente dall’Assemblea Generale, che ha ricevuto gli attestati di stima dei livelli Regionali e Nazionali del NIdiL per cui comunque continuerà ad essere punto di riferimento data la sua esperienza intercategoriale, va il ringraziamento di tutta la Segreteria CGIL di Brindisi per il lavoro svolto e per l’impegno che continuerà a garantire nei prossimi importanti incarichi.

Oggi è stata eletta anche la nuova segreteria del NIdiL di Brindisi di cui farà parte la compagna Roberta Altomare ed il nuovo presidente dell’Assemblea e del Direttivo NIdiL il compagno Carmine Sorio.

Un estratto della relazione programmatica del neo Segretario NIdiL CGIL Brindisi Luciano Quarta

“Il nostro impegno sin da subito sarà quello di continuare sulla strada già percorsa, il NIdiL CGIL negli anni ha realizzato una vera rivoluzione culturale, ribaltando il ragionamento e scegliendo di far rientrare nel merito delle nostre attività i lavoratori e le lavoratrici, qualunque inquadramento abbiano.

Pensare ad un unicità del lavoro portando gli interessi di tutti in ogni trattativa, considerando ogni aspetto ed effetto su tutti coloro che assistiamo e rappresentiamo ci farà lavorare nell’ottica di un unico obiettivo tutelare tutti senza distinzione dall’essere lavoratori diretti o somministrati.

Anche perché l’emergenza in atto ha sollevato ancor più le disuguaglianze, si sta tornando indietro tra precarietà e contratti pirata, dai rider ai call center, agli operatori dello sport, alle partite IVA mascherate con le consulenze, agli stagionali e gli schiavi dei campi, fino alle maestranze della grande industria con gli appalti ed i contratti di poche settimane, è evidente che la maggior parte dei lavoratori percepisce salari che non permettono di vivere dignitosamente.”