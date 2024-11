In un contesto storico che richiede sempre più una partecipazione attiva e consapevole alla vita democratica, l’Ufficio di Pastorale Sociale della diocesi di Brindisi-Ostuni lancia un nuovo percorso formativo dedicato al coinvolgimento civile e sociale. L’iniziativa nasce dall’impegno della Chiesa Italiana, che ha affrontato queste tematiche nella recente Settimana Sociale di Trieste, per promuovere un dialogo e un confronto che rafforzino la presenza dei cittadini all’interno della vita democratica del Paese.

Il percorso formativo, intitolato “Partecipare alla Vita Democratica”, prenderà il via mercoledì 6 novembre alle ore 18:15, e, dove possibile, si svolgerà contemporaneamente in ciascuna città della diocesi. La struttura del progetto prevede tre moduli, ciascuno articolato in tre incontri successivi, con un coinvolgimento che si estende nel corso di tutto l’anno pastorale. A guidare gli incontri saranno docenti universitari esperti, invitati anche alla Settimana Sociale di Trieste, che offriranno riflessioni e stimoli di alta qualità.

Moduli di Approfondimento: Tre Tematiche per Partecipare



Partecipare tra Storia e Futuro

Relatore: Prof. Sebastiano Nerozzi, docente di Storia del pensiero economico presso l’Università Cattolica.

Date: 6 novembre (interparrocchiale), 21 novembre (vicariale), 12 dicembre (diocesano).

Partecipare in Prima Persona

Relatrice: Prof.ssa Annalisa Caputo, docente di Filosofia teoretica all’Università di Bari.

Date: 23 gennaio (interparrocchiale), 6 febbraio (vicariale), 20 febbraio (diocesano).

Partecipare nel Noi

Relatrice: Prof.ssa Mara Gorli, docente di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso l’Università Cattolica.

Date: maggio-giugno.

Struttura degli Incontri: Dalla Città alla Diocesi

Ogni modulo sarà organizzato in tre “passi”, con momenti di riflessione e confronto che si sviluppano su più livelli: interparrocchiale, vicariale e diocesano. Il primo incontro si terrà a livello cittadino, in collegamento online con il relatore, per permettere un confronto aperto tra i partecipanti. Nei passi successivi, la riflessione si sposterà a livello vicariale, per concludersi infine a livello diocesano, con un incontro in presenza a Brindisi, dove il docente dialogherà direttamente con i partecipanti.

Eventi Speciali: Ritiro e Giornata di Fraternità

Due eventi arricchiranno ulteriormente il percorso: un ritiro spirituale previsto per il 30 marzo 2025, quarta domenica di Quaresima, e una giornata di fraternità a luglio. Entrambi i momenti saranno occasioni per riflettere e rafforzare il senso di comunità e partecipazione.

Un Invito ai Giovani e a Tutta la Comunità

Come ricorda Papa Francesco, la partecipazione civile e politica non deve essere vissuta passivamente:

“Vi chiedo di essere costruttori dell’Italia, di mettervi al lavoro per una Italia migliore… non guardate la vita dal balcone, ma impegnatevi” (Convegno Ecclesiale – Firenze 2015).

L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire il significato di cittadinanza attiva, in un percorso che affonda le sue radici nella Dottrina sociale della Chiesa e nella volontà di formare cittadini consapevoli, pronti a contribuire al bene comune.

Iscrizioni e informazioni: per partecipare, è possibile iscriversi tramite il modulo online disponibile sulla pagina ufficiale di Pastorale Sociale

Don Mimmo e l’Ufficio di Pastorale Sociale si augurano che questa proposta venga accolta con entusiasmo e partecipazione.