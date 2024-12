Il Comune di Cellino San Marco inaugurerà domani, martedì 24 dicembre, un percorso di luminarie permanenti dedicate ad Al Bano Carrisi, celebre artista e simbolo della Puglia nel mondo. L’evento, che si terrà alle ore 16.30, prevede un itinerario attraverso le principali vie del paese, animato da una festosa Christmas Band e arricchito dalla presenza del noto cantante.

Le luminarie, ispirate ai grandi successi di Al Bano, come “La siepe” in via Vittorio Emanuele, “Felicità” in via Cavour e “Nel sole” al Palazzo Baronale, celebrano non solo la sua straordinaria carriera ma anche il legame profondo con la sua terra natale. Piazza Aldo Moro sarà il cuore della manifestazione, dove un brindisi comunitario concluderà l’evento in un’atmosfera natalizia di condivisione.

Nonostante l’entusiasmo generale, l’iniziativa è stata accompagnata da polemiche. Le principali associazioni di categoria – Confcommercio Provinciale di Brindisi, Confesercenti Provinciale di Brindisi e Cat Confesercenti Brindisi – hanno inviato una lettera al sindaco Marco Marra per esprimere il proprio rammarico e stupore.

Le associazioni denunciano l’esclusione dalla progettazione e dalla comunicazione dell’evento inaugurale, nonostante il progetto “Cellino nel Sole” rientri nelle attività del Distretto Urbano del Commercio (DUC) Terre del Negramaro, da loro sostenuto e promosso.

Secondo i firmatari, tale esclusione contraddice lo spirito collaborativo che ha caratterizzato finora il progetto e rischia di compromettere la credibilità delle future sinergie tra istituzioni e attori locali. Le associazioni chiedono chiarimenti e auspicano il ripristino di un dialogo costruttivo per garantire il coinvolgimento di tutte le parti interessate.

Il Comune non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.