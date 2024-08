Lunedì 26 agosto presso il Piazzale Lenio Flacco a Brindisi alle ore 21:30 andrà in scena lo spettacolo Carmen Russo Show – Tributo a Raffaella Carrà. Lo spettacolo prevede, oltre alla presenza di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, l’accompagnamento di 8 ballerini che, insieme a Carmen, ripercorrono la carriera di Raffaella Carrà interpretando e ballando tutte le sue canzoni più celebri.

Le coreografie e la regia sono affidate ad Enzo Paolo Turchi, ballerino che per decenni ha accompagnato Raffaella Carrà in tutti i suoi show televisivi e teatrali in tutto il mondo. Uno spettacolo suggestivo che, grazie a un grande schermo sullo sfondo, dà l’impressione di ballare insieme a Raffaella Carrà stessa, che virtualmente interagisce con Carmen Russo sul palco.

L’evento è organizzato dal Comune di Brindisi con la collaborazione della Target Art Events di Gianni De Simone e la Fondazione del Nuovo Teatro Verdi nella persona del direttore artistico Carmelo Grassi.

Si ringrazia anche Villa Anna, Laura Marangon Hair & Fashion e Gusto Ristorante per il supporto.