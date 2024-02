Sarà presentato lunedì 26 febbraio, alle ore 17.00, presso il Castello di Mesagne il Dossier Statistico Immigrazione 2023, il rapporto annuale che illustra il panorama migratorio dell’Italia attraverso un’analisi ragionata dei dati statistici più aggiornati. L’iniziativa è organizzata dalle associazioni Mesagne Bene Comune e Street View, in collaborazione con Arci Brindisi, APS Comunità Africana di Brindisi e provincia, Emergency-Gruppo Provincia di Brindisi, Forum Per Cambiare l’Ordine delle Cose-Provincia di Brindisi, con il sostegno del CSV Brindisi-Lecce e il patrocinio del Comune di Mesagne.

Come ormai avviene da cinque anni, anche quest’anno le suddette organizzazioni si fanno promotrici della divulgazione dei contenuti del Dossier insieme a tutti coloro che intendono partecipare e contribuire alla realizzazione di un momento di dibattito, incontro e conoscenza con i soggetti che sono portatori di culture altre, con i quali si vogliono condividere e approfondire gli aspetti sociali e culturali dei paesi di provenienza. Una chiamata a raccolta per tutti coloro che si impegnano per i diritti umani e per una società interculturale più coesa e solidale.

Il Dossier Statistico Immigrazione rappresenta una lettura aggiornata e articolata dell’immigrazione che vuole contribuire ad elevare il grado di conoscenza e consapevolezza da parte di un pubblico sempre più ampio, affinché, con l’aiuto dei numeri e di una loro corretta lettura, si possa pervenire ad un approccio quanto più ancorato alla realtà che, abbandonando visioni ideologiche e preconcetti, contribuisca a promuovere politiche in grado di migliorare la vita e il futuro di tutte le persone che vivono in Italia.

L’incontro, che si aprirà con i saluti del vice presidente del CSV Brindisi-Lecce Rino Spedicato, vedrà l’intervento del presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS Luca Di Sciullo il quale offrirà la possibilità di comprendere i punti salienti della trentatreesima edizione del Dossier e si arricchirà del contributo di Valeria Taurino, direttrice generale dell’organizzazione umanitaria SOS Mediterranee, con un intervento da remoto. Seguirà l’intervento di Drissa Kone, presidente dell’APS Comunità Africana di Brindisi e provincia e un momento artistico con l’attore e regista Gino Cesaria. Ai partecipanti sarà distribuita gratuitamente una copia del Dossier. Inoltre, durante l’evento sarà possibile effettuare gratuitamente il download del rapporto integrale dal sito www.dossierimmigrazione.it.

A conclusione dell’evento seguirà una serata conviviale con musica e cibo dal mondo presso le Officine Ipogee, in Piazza Sant’Anna dei Greci n. 14.

Infine, la mattina di martedì 27 febbraio Luca Di Sciullo incontrerà gli studenti e le studentesse della Scuola Secondaria di I Grado “M. Materdona – A. Moro” di Mesagne per un importante momento di conoscenza e confronto sui contenuti del rapporto e sulle migrazioni, un fenomeno imprescindibile per comprendere il nostro tempo.