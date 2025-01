Lunedì 27 gennaio, alle ore 10.30, avrà luogo presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, la cerimonia commemorativa del “Giorno della Memoria”, istituito per ricordare le vittime dell’olocausto in occasione della ricorrenza della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz.

La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Brindisi, con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito territoriale della provincia di Brindisi e con il supporto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Parteciperanno le autorità provinciali, i rappresentanti delle Istituzioni e di un corposo numero di studenti degli istituti Scolastici della provincia che presenteranno, attraverso varie forme d’arte, alcuni lavori e approfondimenti sul tema.

Nel corso della cerimonia, il Prefetto Luigi Carnevale consegnerà le Medaglie d’Onore conferite dal Presidente della Repubblica alla memoria di 24 cittadini della provincia che hanno vissuto la terribile esperienza della deportazione e dell’internamento nei lager nazisti durante il secondo conflitto mondiale.