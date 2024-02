Brindisi 28/02/2024 – “PUGLIATTIVA: Misure Regionali a sostegno dell’auto-imprenditorialità”. È questo il nome dell’incontro organizzato dall’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro (ARPAL PUGLIA) – Ambito Territoriale di Brindisi, che da anni svolge anche attività di promozione e sostegno alle misure sull’auto-imprenditorialità.

Rivolto a tutto il territorio provinciale del Brindisino, con l’intento di far conoscere ad un pubblico più ampio i propri servizi, l’evento si svolgerà Lunedì 4 marzo alle ore 9:30, presso la sala conferenze del Palazzo della Regione Puglia a Brindisi in Via Tor Pisana, 114 ove attualmente hanno sede il Coordinamento territoriale provinciale di ARPAL Puglia ed il Centro per l’Impiego di Brindisi.

Scopo della giornata è di illustrare e condividere lo stato attuale delle forme di sostegno offerte ai cittadini in merito allo sviluppo di progetti d’impresa, lasciando poi spazio a dei tecnici di settore di Puglia Sviluppo, la società finanziaria della Regione Puglia, che descriveranno nello specifico le misure in oggetto e risponderanno ad eventuali domande da parte della platea presente.

L’evento vedrà la partecipazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, dell’Assessore al Lavoro, Formazione, Istruzione, Università e Diritto allo Studio della Regione Puglia Puglia Sviluppo, Sebastiano Leo, del Program Manager Promozione del Lavoro e dell’Innovazione Puglia Sviluppo, Lorenzo Minnielli, della Dirigente Regione Puglia, Claudia Claudi e del Dirigente dell’U.O. Coordinamento Centri per l’Impiego Lecce – Brindisi- Taranto, Luigi Mazzei.

Gli interventi dei sopra citati ospiti saranno preceduti dai saluti istituzionali del Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e del Presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarelli, e dai saluti di benvenuto della Responsabile Unico Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi Anna Loparco.

Presenzieranno all’incontro i rappresentanti di Confindustria Brindisi, Camera di Commercio di Brindisi, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, i commercialisti e i consulenti del lavoro della provincia, le sigle sindacali, i rappresentanti degli ITS pugliesi e gli utenti interessati a intraprendere progetti di autoimprenditorialità.

Si ricorda, inoltre, che Pugliattiva ha ottenuto il riconoscimento dall’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili provinciale per il conseguimento del “crediti particolari”.

L’evento è aperto al pubblico.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. .

www.arpal.regione.puglia.it