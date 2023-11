Lunedì 6 novembre Vanessa Scalera è la protagonista della prima puntata di “A Spasso Con Te”, la rubrica di Fiamma Satta all’interno di “Geo”, il programma pomeridiano di Rai Cultura condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda su Rai3 dalle 16.20.

L’attrice, protagonista della serie di successo “Imma Tataranni. Sostituto procuratore” su Rai1, spinge la sedia a rotelle di Fiamma in una passeggiata nei suoi luoghi del cuore raccontando il percorso della sua carriera tra teatro, cinema e televisione.

Nella bellezza barocca di Mesagne, il paese natale in provincia di Brindisi, raccontando l’origine del suo nome scelto dal padre in onore dell’attrice Vanessa Redgrave, la sua passione per la recitazione, gli studi e l’inizio della sua strada. Tra i trulli della Val d’Itria e a Ostuni, paese natale materno, spiegando tecniche e trucchi del mestiere, i dietro le quinte di Imma Tataranni e l’emozione nel rivestire i panni di Filumena Marturano nel film per la TV di Francesco Amato. La regia è di Olivella Foresta.

In “A Spasso Con Te” la giornalista e scrittrice Fiamma Satta ha chiesto ad alcune personalità del mondo della cultura e dello spettacolo di essere accompagnata in luoghi a loro cari raccontandoli e raccontandosi, per una chiacchierata a tutto tondo sul paesaggio, sull’arte e sulla vita.

“A Spasso Con Te” è il racconto della disabilità fatto con il sorriso, senza pietismi né eroismi.

A Spasso con Te