Nella biblioteca delle ragazze e dei ragazzi del Mediaporto si inaugura un nuovo servizio dedicato ai più piccoli, una tana tutta per loro, magica, accogliente, gentile, tra libri, letture ad alta voce, avventure e giochi d’arte e fantasia con le mani.

Accade grazie ai Patti di collaborazione “La poetica degli spazi”, lo strumento della Regione Puglia attivo anche nel Polo Biblio Museale di Brindisi dedicato alla condivisione dell’anima e della poetica degli spazi comuni, proprio come le biblioteche. Questo patto in particolare e’ frutto del percorso di co-progettazione avviato con la Coop. Sociale Amani e il Centro di Aggregazione Giovanile di Brindisi che genera questo speciale vento dedicato ai piu’ piccoli.

L’ azione rientra nella più ampia programmazione attivata proprio da Regione Puglia – Polo Bibliomuseale di Brindisi, Provincia di Brindisi, Puglia Culture e Santa Teresa spa.

La tana delle storie, spazio settimanale aperto e gratuito, e’ dedicato a bambine e bambini dai 6 agli 8 anni. Leggere è un atto semplice eppure straordinariamente efficace e magico per stabilire una connessione profonda con le anime dei bambini: la lettura offre conforto, stimola l’apprendimento e favorisce lo sviluppo di abitudini, atteggiamenti e comportamenti positivi. Leggere abitua i piccoli a esercitare la loro abilità nel risolvere i problemi, mettendosi nei panni dei protagonisti e immaginando possibili soluzioni alle sfide presentate dalla trama.

I libri preparano così i bambini a navigare nel loro mondo, affrontare le piccole grandi sfide quotidiane, nutrire l’empatia, ascoltare l’altro e se stessi, mantenere relazioni sane e gentili.

Si parte lunedì 9 dicembre 2024, dalle ore 18.00 alle 19.30, con la prima significativa tappa del viaggio:

IL SEME DELLA GENTILEZZA

Un libro dove tutto comincia con una crepa che a malapena vediamo… succede quando urliamo o se discutiamo. Parole di rabbia possono aprire crepe fra le persone e allontanarle, ma non è difficile scoprire come piccoli gesti di gentilezza tengono lontana l’oscurità e fanno germogliare splendidi fiori.

Il viaggio della Tana delle storie, a cui sono invitati anche accompagnatori di ogni tipo (genitori, zie, nonni, nonne, …) si inaugurera’ lunedì 9 dicembre alle ore 18.00 e continuerà stabilmente per ogni lunedi’ d’inverno. Posti limitati e partecipazione gratuita con prenotazione al numero del Mediaporto 0831.544301