Per l’ennesima volta siamo costretti a rivolgerci al Sindaco Giuseppe Marchionna per sapere a quale titolo a Palazzo di Città si registra la costante presenza di ex assessori che apparentemente non rivestono alcun ruolo, ma che partecipano a riunioni e incontri su questioni che attengono alla vita dell’Ente.

E’ il caso, ad esempio, dell’ex assessore e consigliere comunale Francesco Renna che in campagna elettorale ha sostenuto apertamente il centro destra e che oggi è presente in numerosi appuntamenti legati all’attività amministrativa del Comune di Brindisi.

Addirittura in data odierna Renna dava “istruzioni” agli operai dell’azienda che sta montando le luminarie nel centro cittadino di Brindisi. Lo stesso Renna, poi, a quanto pare rappresenterebbe aziende che svolgono servizi per l’ente locale. E sempre Renna è colui che ha affossato il Negroamaro Wine Festival che aveva creato e che è stato oggetto di vicende legali interminabili.

Il Sindaco, pertanto, fornisca risposte e lo faccia anche per rispetto dei consiglieri comunali di maggioranza che in questa Amministrazione sono chiamati solo ad alzare la mano per sostenere scelte spesso non condivise.

Questa città merita di essere amministrata da chi nelle elezioni ha ottenuto il cosnenso dei cittadini e non da chi continua ad agire dietro le quinte.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali