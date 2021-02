LyondellBasell, una delle più grandi aziende al mondo nel settore delle materie plastiche, della chimica e della raffinazione, presente in Italia con siti produttivi a Ferrara e Brindisi ha annunciato di essere stata nominata tra le aziende più apprezzate al mondo per il quarto anno consecutivo dal FORTUNE Magazine 2021 – “World’s Most Admired Companies”. La lista riconosce le società con le reputazioni più solide in diversi settori industriali.

“Quest’onorificenza testimonia concretamente l’impegno e la dedizione dei nostri dipendenti” ha dichiarato Gabriele Mei, Presidente di Basell Poliolefine Italia S.r.l. “Il 2020 è stato un anno unico, come nessuno di noi avrebbe potuto immaginare, e la resilienza delle nostre persone è stata altrettanto straordinaria. Lo spirito di adattamento è stato tale per cui abbiamo continuato a mantenere fede agli impegni presi con i nostri clienti e con le comunità. I nostri dipendenti nel mondo, e in Italia, a Brindisi, Ferrara, Gorla e Milano sono il vero motivo per cui l’azienda è stata nominata nella lista del Fortune Magazine tra le aziende più apprezzate nel mondo.”

Nel 2020, LyondellBasell ha portato avanti i suoi obiettivi di business:

· intraprendendo azioni per contenere le spese di capitale, dando priorità alla liquidità e massimizzando il free cash flow in condizioni economiche difficili;

· sviluppando la sua strategia in Asia attraverso nuove joint venture nel mercato in crescita cinese;

· avviando Hyperzone, la tecnologia di nuova generazione per polietilene ad alta densità, a Houston, in Texas e costituendo un nuova joint venture per la produzione in Louisiana.

Inoltre, la società ha sviluppato in maniera significativa il suo approccio sostenibile:

· annunciando il suo obiettivo di produrre e commercializzare ogni anno 2 milioni di tonnellate di polimeri riciclati e da fonti rinnovabili entro il 2030;

· espandendo la capacità delle plastiche riciclate in Europa di oltre 20mila tonnellate l’anno con joint venture;

· avviando con successo l’impianto pilota di riciclo molecolare con la tecnologia di proprietà MoReTec a Ferrara. La tecnologia MoReTec ha lo scopo di fare ritornare i rifiuti di plastiche post consumo nella loro forma molecolare per poter essere utilizzati come materia prima nella produzione di nuovi materiali plastici;

· unendosi alla United Nations Global Compact, la più importante iniziativa di sostenibilità a livello mondiale; e

· ricevendo il Premio come società dell’anno Responsible Care® Company la più alta onorificenza dell’American Chemistry Council che riconosce un’eccezionale leadership nel campo della salute, sicurezza e ambiente.

Secondo Korn Ferry che gestisce l’indagine per il FORTUNE Magazine, la ricerca di “World’s Most Admired Companies” coinvolge top executives e direttori di società di riferimento a livello mondiale, tra cui analisti e finanziarie, per valutare le società nelle categorie: Innovazione; People Management; Utilizzo degli Assets aziendali; Responsabilità Sociale; Qualità del Management; Solidità Finanziaria; Valore dell’Investimento nel lungo termine; Qualità di Prodotti/Servizi; Competizione Globale.

LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) è una delle più grandi aziende al mondo nel campo dei materiali plastici, dei prodotti chimici e della raffinazione. Grazie ai suoi dipendenti presenti in tutto il mondo, LyondellBasell produce materiali plastici e prodotti che sono la chiave per trovare soluzioni alle moderne sfide come il miglioramento della sicurezza degli alimenti grazie a imballaggi leggeri e flessibili, la purezza dell’acqua grazie a tubature sempre più resistenti e versatili, il miglioramento della sicurezza, del comfort e dell’efficienza del combustibile di molti veicoli e autocarri sulle strade, la garanzia di un funzionamento sicuro ed efficace degli elettrodomestici e dei dispostivi elettronici. LyondellBasell vende i suoi prodotti in oltre 100 paesi ed è il più grande produttore al mondo di compound di polipropilene, nonché il più importante licenziatario di tecnologie per poliolefine. Nel 2021 LyondellBasell è stata nominata per il quarto anno consecutivo una delle società più ammirate nel mondo, the World’s Most Admired Companies da Fortune Magazine. Per maggior informazioni su LyondellBasell: www.lyondellbasell.com

LyondellBasell