Non possiamo permettere che questo luogo, che potrebbe essere un simbolo di accoglienza e bellezza per Brindisi, rimanga abbandonato e in balia di vandalismi.

Con l’estate ormai alle porte e al 15 giugno 2025 mancano pochi giorni (solo 157) , per cui è urgente che il Comune acceleri i tempi per la pubblicazione di un nuovo bando.

Il Movimento 5Stelle di Brindisi propone che il bando includa una clausola specifica per la riqualificazione dell’area a carico di chi affitta, con la possibilità di scomputare tali interventi dal canone di locazione, il tutto sotto la supervisione di un referente comunale. Questa strategia non solo consentirebbe un recupero rapido ed efficiente della zona, ma favorirebbe anche una gestione più responsabile e consapevole da parte dei futuri concessionari.

È inoltre fondamentale che sia garantita la fruibilità gratuita della spiaggia per tutti i frequentatori, offrendo loro la possibilità di utilizzare i servizi messi a disposizione dal concessionario. Questo principio non solo valorizzerebbe l’area come luogo inclusivo e accessibile, ma risponderebbe anche alle esigenze della cittadinanza e dei turisti, che meritano spazi curati e servizi adeguati senza ostacoli economici.

Cala Materdomini non deve diventare un miraggio, soprattutto ora che ci avviciniamo al forte caldo estivo.

I cittadini e i turisti hanno bisogno di spazi fruibili e attrezzati, e lasciare questa zona nel degrado non è più accettabile.

Non si tratta solo di salvare una località balneare, ma di tutelare l’immagine e l’identità della città. Un’area come Cala Materdomini, ben attrezzata e valorizzata, potrebbe rappresentare un motore per il turismo e un punto di ritrovo per i cittadini, oltre a generare entrate importanti per l’economia locale.

Chiediamo al Comune di ascoltare le esigenze della comunità e di agire con determinazione. Brindisi merita di offrire una “cartolina” accogliente e curata*, e Cala Materdomini deve diventare un esempio di rilancio e non un simbolo di abbandono.

Il tempo stringe, agiamo ora!

Ivan Rampino.

Movimento 5 Stelle Br