“Non possiamo che accogliere con immensa gioia la nomina di una cara amica e compagna di sfide, prima ancora che deputata, all’incarico di Sottosegretario alla Giustizia del Governo Draghi. È una nomina meritata, guadagnata con la fatica e il sudore di chi si impegna giorno dopo giorno per cambiare questo Paese. Il nuovo ruolo di Anna offre alla nostra città, così come anche all’intero territorio brindisino, un’opportunità irripetibile e una risorsa su cui potremo sempre contare. Noi staremo al suo fianco in questa sfida, così come lei ci è sempre stata accanto finora in tante battaglie. Siamo certi che sarà la sentinella dei cittadini al Governo e profonderà il massimo impegno per fare il bene del Paese”.

Così i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di Brindisi Gianluca Serra, Tiziana Motolese e Paolo Antonio Le Grazie, e l’ex consigliere regionale Gianluca Bozzetti commentando la nomina a Sottosegretario alla Giustizia della deputata Anna Macina (M5S).