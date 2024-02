L’ enorme aumento dei costi della sosta e dei pass dei residenti e dei lavoratori determinerà una situazione drammatica per i cittadini, costretti a sopportare tale gravoso aumento oltre al già deliberato aumento al massimo dell’Irpef. Inoltre la distribuzione dei pass, sarà causa di fonte tensione economica e sociale.

Ci chiediamo che fine ha fatto il piano volto alla realizzazione di nuovi aree per parcheggio che avevamo chiesto come movimento 5 stelle e che il nostro candidato lo avevo posto una delle priorità degli interventi necessari per il rilancio della città di Brindisi ?

Siamo a quasi un anno dalle elezioni, in cui in genere si realizzano le cose più importanti di un nuovo governo e di una nuova

amministrazione, e non si è visto ancora nulla.

Si sente addirittura di porre a pagamento persino il parcheggio dell’Ospedale Perrino. Fino a quando si abuserà della pazienza dei cittadini?

Gruppo Territoriale Brindisi M5S Brindisi