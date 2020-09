OGGETTO : EVENTI SETTIMANALI

3/9 RAFFAELE PASSIANTE BAND

4/9 TINDILO !

5/9 MAMADEMA

6/9 ENRICO MARTELLO QUINTET

Continua la rassegna Made in Brindisi, il cartellone di eventi dell’estate brindisina che riporta la musica in nelle vie del centro storico.

Made in Brindisi, progetto supportato dal comune di Brindisi e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, nasce per ridare impulso all’arte e alla musica dopo il periodo di immobilità appena trascorso. Gli artisti professionisti hanno unito le forze e deciso di collaborare per far fronte ad un’emergenza comune.

Capofila del progetto sono Guerrilla Artis e Mamadema Animation, consolidate realtà cui si è poi unita una pluralità di soggetti operanti nel settore degli eventi culturali.

Piazza Sottile De falco

Inizio spettacoli ore 21:30

Ingresso gratuito

3/9 RAFFAELE PASSIANTE BAND

Serata dedicata al musica funky, pop, soul con un pratagonista indiscusso del panorama della musica live, Raffaele Passiante e la sua band, una realtà musicale che non può lasciare indifferenti.

Classe 1976, incline all’arte sin dalla tenerissima età di tre anni, quando già realizzava disegni degni di attenzione da parte di genitori e conoscenti; passione questa che lo ha accompagnato sino al diploma di maturità artistica nel ’93. La passione per la musica e il canto in particolare hanno sempre però seguito un percorso parallelo, la sua prima esibizione canora in pubblico infatti risale al 1984 all’età di 8 anni, periodo nel quale ha cantato per alcuni anni con il coro parrocchiale del suo quartiere. Da qui comincia un percorso formativo per una forma d’arte tanto gratificante quanto misteriosa, tanto semplice all’apparenza per chi possiede la dote innata, quanto difficile per gli stessi nel rendersi conto dei propri limiti.

La qualità del suo repertorio, la bravura dei suoi musicisti e il coinvolgimento emotivo che riesce a suscitare, attraversano i generi più diversi grazie ad una capacità arrangiativa che è già un marchio di fabbrica.

Batteria: Roberto cati

Tastiera: Paco Carrieri

Basso: Filippo Motole

Chitarra: Dario Nigro

4/9 TINDILO !

Tindilo” è il nuovo spettacolo di satira della città di Brindisi che da voce ai cittadini su varie problematiche.

Da un’idea di Salvatore Cocciolo e Franco Zuccaro nasce “Tindilo” un format che da voce ai cittadini della città di Brindisi per condividere idee e critiche sulla città. Mascherati da Pierrot, Salvatore e Franco vanno in giro a parlare con la gente e, proprio come vuole l’origine della maschera, sono furbi, astuti e doppiogiochisti ma innamorati follemente della loro città. La regia è curata da Mimmo Greco.

Per Made in Brindisi porteranno in scena lo spettacolo “Canta che ti passa…” il principio è quello di coinvolgere il pubblico invitandolo a partecipare ed a cantare, dando spazio a coloro che normalmente cantano al Karaoke, sostituiremo le fredde basi con una vera e propria band dal vivo ed eseguendo dei medley, parodie e brani comici inediti.

5/9 MAMADEMA

ll loro repertorio è un continuo omaggio alla grande musica d’autore italiana, arrangiata in chiave swing, Da Battisti a Buscaglione, a Renzo Arbore.

I mitici anni 60 rivisitati a suon di rock & roll. Un sound fresco per una serata coinvolgente in cui il pubblico sentirà assolutamente il bisogno di alzarsi e ballare. Elvis Presley, Chuck Berry, Beach Boys ed altri grandi gruppi che hanno fatto la storia della musica vi riporteranno nell’atmosfera che si respirava in quel tempo.

6/9 ENRICO MARTELLO QUINTET

Enrico Martello è un compositore molto attivo nel panorama salentino, da sempre impegnato in molteplici progetti che l’hanno portato a collaborare con Oh Petroleum, Scienza e RetrOscena, sua storica band. Diplomato come chitarrista in conservatorio, lavora sin da subito come insegnante presso l’Accademia Yamaha “G. Frescobaldi” di Brindisi. Nel 2011 apre con i RetrOscena il Concerto de La Fame di Camilla e, nei mesi seguenti, presenta nelle piazze uno spettacolo realizzato assieme agli allievi della scuola Frescobaldi intitolato “La passione in Rock”, ovvero un tributo alle sacre scritture trattate da F. De André e A. L. Webber. Inoltre Enrico Martello si è esibito nel corso degli anni con svariate formazioni e in numerose rassegne.

Lo chansonnier e irriverente musicista, ha radunato per l’occasione quattro dei suoi compagni storici di musica A. Sirsi, E. Carlucci, M. Maggio e F. Masi per una scaletta dedicata al pop-rock italiano e internazionale più gettonato di tutti i tempi. Dal cantautorato italiano ai classici internazionali proporranno un meltin pot tra di sicuro interesse!