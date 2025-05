Il Maggio dei Libri 2025, evento di rilevanza nazionale volto a promuovere la cultura della lettura, giunge alla sua quinta edizione nella città di Brindisi. L’evento si inserisce nella Rassegna “Pagine Erranti-InteLLeg(g)o”, organizzata dal 2019 dall’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, attività dell’Accademia degli Erranti, una delle Case di Quartiere presenti in città. Quest’ultima, grazie al programma “Riusa Brindisi”, ha sede presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35.

Anche per questa edizione, l’associazione brindisina propone, in collaborazione con diverse realtà del territorio, tra cui associazioni, istituzioni scolastiche e Brindisi Città che Legge, numerosi appuntamenti dedicati alla cultura e alla letteratura, con il patrocinio del Centro per il Libro e la Lettura e del Ministero della Cultura.

L’evento, in collaborazione con Feltrinelli Point Brindisi e ANPI Brindisi è programmato per lunedì 12 maggio alle ore 19:00, con la presentazione del libro “La Nebbia e il Fuoco” di Roberto Cotroneo, edito da Feltrinelli.

L’incontro si terrà presso la Sala Conferenze della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini n°35, Ex Convento delle Scuole Pie (1°Piano), a dialogare con l’autore la professoressa Daniela De Marco.

Il Libro: Sotto il cielo grigio di Alessandria, il narratore incontra Gepi, un vecchio amico che gli si avvicina spingendo a mano la bicicletta e, con l’indifferenza tipica di quella città, gli racconta una vecchia storia dimenticata: Aldo, l’amato e stimato professore d’inglese del liceo, aveva fatto parte della Resistenza. “Era una testa calda,” continua Gepi. “Si dice che partecipò a una spedizione dove venne ucciso un colonnello. Anche se doveva essere solo un’azione dimostrativa. Le cose andarono diversamente. Aldo aveva diciannove anni.” Inizia così per il narratore – che se n’è andato da Alessandria ormai da molti anni e nel frattempo è diventato uno scrittore e un intellettuale – un viaggio nella memoria, storica e personale. In quella città antieroica, quasi priva di misteri, il passato del professore sembra invece inafferrabile. Aveva davvero fatto parte di quella spedizione? Impossibile ricostruire con certezza, eppure in fondo ciò che importa non è tanto arrivare a quella verità, quanto ripercorrere i luoghi della memoria per arrivare alla memoria dei luoghi.

Roberto Cotroneo, 1961, Alessandria. Giornalista, scrittore e critico letterario italiano. Ha studiato Filosofia all’università di Torino e pianoforte al Conservatorio di Alessandria. Dal 2004 è editorialista dell’Unità” e collaboratore di “Panorama”. Finalista al Premio Campiello nel 1996 con Presto con fuoco. Nel 1999 vince il premio Fenice-Europa con il libro L’età perfetta. I suoi libri sono tradotti in molti paesi del mondo

Camminate insieme a noi tra queste nuove Pagine Erranti.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Ex Convento delle Scuole Pie

Brindisi e le Antiche Strade