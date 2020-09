Com’era la città al tempo dei nonni? Cosa si mangiava, come si ballava e come si giocava nel passato? Organizzata dall’associazione Mamadù insieme ad Italia Camp dal 14 al 18 Settembre pv, la Summer School “Passato vs Futuro” vuole essere una finestra spalancata sul cortile di una Brindisi dal sapore antico, nella quale sarà possibile, divertendosi, confrontare vecchie abitudini e nuove tecnologie. Giochi e laboratori digitali accompagneranno i partecipanti alla scoperta di una quotidianità perduta, mettendo in relazione la Pizzica con TikTok ed i “Tuddi” con i “Lego”, in una sfida senza vincitori né vinti, nella quale il vero premio è custodito negli scrigni svelati dalla conoscenza. Location dell’evento le sale di Palazzo Guerrieri, in via Guerrieri 7, nel Centro di Brindisi.

Questo il programma nel dettaglio:

Lunedì 14: Gioco in 2D, Storia della città e Caccia al tesoro

Martedì 15: Storia del porto, Disegno in 3D dello “schifarieddo”

Mercoledì 16: Divertimento con Lego, “Tuddi” e giochi di gruppo

Giovedì 17: La cucina nei documenti antichi e creazione di un Vlog

Venerdì 18: Laboratorio di Pizzica e TikTok

L’evento è gratuito, posti riservati ai primi 15 iscritti con pranzo al sacco.

Per informazioni scrivere a v.coppola@italiacamp.com oppure chiamare al 344.0771841