Una nota ufficiale del Sindaco di Brindisi Marchionna stempera i toni della polemica politica sulle dichiarazioni dell’ex capo di gabinetto della Regione Puglia, Giuseppe Catalano.

Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, interviene infatti sulla vicenda riferendo di un contatto diretto con lo stesso Catalano.

“In merito alle considerazioni rilasciate da Giuseppe Catalano, già capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, mi preme evidenziare che lo stesso mi ha raggiunto telefonicamente per scusarsi dell’accaduto, chiarendomi che quella frase riportata su alcuni organi di informazione è stata estrapolata da un discorso più ampio e più articolato”, dichiara il primo cittadino.

Secondo quanto riferito da Marchionna, il senso complessivo dell’intervento di Catalano era diverso rispetto a quanto emerso nel dibattito pubblico: “Egli evidenziava che le due maggiori realtà industriali pugliesi, quali sono Brindisi e Taranto, avessero bisogno di una maggiore e più ampia attenzione proprio sui temi di una nuova industrializzazione”.

Il sindaco sottolinea anche il chiarimento sul tono utilizzato: “Ha tenuto anche a precisare che quelle dichiarazioni, ancorché infelici, erano state rese con tono scherzoso, proprio a significare l’affetto e l’attenzione che lo stesso riservava ai due territori, alle prese con i problemi della deindustrializzazione”.

Una ricostruzione che introduce un elemento di distensione in una polemica che resta comunque aperta sul piano politico, con la polemica che – ci si augura- possa rendere più efficace la classe politica brindisina e pugliese e generare un cambio di passo nelle politiche regionali per il territorio brindisino.