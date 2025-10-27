“Questa città è nata sul mare, vive per il mare e soprattutto si può sviluppare molto attraverso il mare”. La conclusione degli indirizzi di saluto del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, intervenuto alla manifestazione di insediamento del neo presidente dell’Autorità di sistema portuale, Francesco Mastro.

Il sindaco, a proposito di infrastrutture, ha fatto notare come da Brindisi parta “una rete di distribuzione energetica, che serviva la vecchia centrale a carbone di Terna, che è un’ossatura fondamentale che porta energia a quasi tutto il Mezzogiorno d’Italia”. Ha quindi prospettato come Brindisi abbia “un porto e un’area industriale che sono assolutamente un’unica cosa rispetto alla quale è possibile localizzare ogni tipo di iniziativa, sia essa di tipo industriale, commerciale e finanche turistica. Da questo punto di vista – ha proseguito Marchionna – alcuni tasselli sono stati già definiti. La convenzione con Msc è stata già firmata e sappiamo che comporta degli obblighi e delle incombenze reciproche. Ci auguriamo – ha aggiunto – che quanto prima possano essere velocizzati e quindi conclusi i lavori della cassa di colmata, perché si possa passare rapidamente al dragaggio delle aree di Sant’Apollinare. Quelle sono le urgenze più immediate – ha detto ancora Marchionna – e sono quelle che sostanzialmente potranno stimolare una nuova fase di turismo, assieme al banchinamento di Capo Bianco, che tutti noi auspichiamo possa essere quanto più rapido è possibile, considerando anche le tensioni sociali, che questa situazione economica sta caratterizzando”.

Guardando quindi a un orizzonte internazionale, il sindaco ha fatto “un ultimo accenno a Brindisi porto hub per gli aiuti in Medio Oriente. Io ho più volte detto che questa non è una decisione che è nelle nostre mani, perché sarebbe stata già presa – ha osservato Marchionna -. Certo è che abbiamo il dovere di presentare il quadro complessivo di questa citta, delle sue infrastrutture e dei suoi gruppi dirigenti, in maniera quanto più unitaria e solidale possibile, perché questo, per esempio rispetto a Genova, ci dà un vantaggio in competitività, perché dove si litiga è difficile fare qualcosa di positivo. Qui – ha concluso Marchionna – noi non abbiamo mai litigato, non intendiamo litigare perché sugli asset strategici del territorio siamo d’accordo già da molto tempo tanto che il Comune di Brindisi, tramite il suo delegato, ha già espresso parere favorevole al Piano regolatore generale del porto e siamo pronti a supportare in ogni momento questa attività”.