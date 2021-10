Un aperitivo per inaugurare quella che anche in ambiente nautico viene definita la stagione del brokeraggio. Da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, a partire dalle ore 18:00, il porticciolo turistico Marina di Brindisi ospiterà infatti “SeApulia- mostra dell’usato nautico di qualità”, che anticipa di fatto la 17esima edizione dello Snim, in programma dal 13 al 17 ottobre.

SeApulia, iniziativa organizzata dal management del Marina di Brindisi e da Danese Group, è un’occasione per visionare imbarcazioni di piccola e media grandezza, per godere di una passeggiata in uno dei luoghi più suggestivi della città e per regalarsi un’imbarcazione di qualità a condizioni economicamente vantaggiose e sicure. L’ingresso è gratuito, come gratuitamente sarà possibile visitare le mostre “Tra ferro e vita” e “City Collage Collection”, che trasformeranno il Marina di Brindisi in una galleria d’arte a cielo aperto.

Libera è, inoltre, la partecipazione alle dimostrazioni organizzate dalle associazioni sportive del territorio che hanno aderito all’iniziativa. Sono previsti, infatti, momenti di intrattenimento musicale ed attività nell’ambito dell’open day sugli sport acquatici in programma sabato 9 ottobre a partire dalle ore 10:00.

In mattinata, l’associazione Brindisi Rowing Club organizzerà attività pratiche in mare, per gruppi di massimo 14 persone, dai dieci anni in su. A seguire, sarà presentato il progetto COLMARE, iniziativa finalizzata alla conoscenza del mondo dei cetacei.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, in programma presentazione, esibizione e prove offerte dalle associazioni Vogatori Remuri Brindisi, GV3- A gonfie vele verso la vita, Circolo della vela, SUP Rice Surf’n’Sup School. Per partecipare alle dimostrazioni di Sup sarà necessario indossare un pantaloncino da bagno ed una maglia in lycra oltre che munirsi di un asciugamano e di abbigliamento sostitutivo da indossare al termine della prova.

Tutte le info aggiornate sulla pagina Facebook del Marina di Brindisi