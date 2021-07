Martedì 13 luglio alle 21 nel Teatro del Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano con ingresso gratuito il giornalista Marino Bartoletti porterà in scena lo spettacolo ZAZZARAZZAZ PEDALANDO E CANTANDO NELLA STORIA.

Lo spettacolo è organizzato dal Comune di Ostuni e dall’Istituzione Museo di Ostuni.

Un piccolo gioiello di grazia e divertimento, in cui Marino Bartoletti racconta, con la competenza e la simpatia che gli sono proprie, storie recenti e meno recenti di ciclisti famosi, accompagnato dall’estro musical-comico dei bravissimi Duo Idea.

Qualcuno potrebbe chiedersi: che Acosa c’entrano le biciclette con la musica?

A questo qualcuno io vorrei rispondere. “Da quanto tempo non ascolti la voce del silenzio mentre pedali?

La gioia percepibile di quello che ti sta attorno? Il fruscio delle ruote, la carezza del vento che ha un odore, un sapore, un rumore? Che ha un suono…forse persino una SUA musica

La bicicletta è l’amica piu straordinaria che abbiamo. È una compagna, una sorella… Ci insegna l’equilibrio. È lei stessa sta in equilibrio. Ma solo se pedaliamo…

Parole, immagini, ricordi, canzoni, risate e lacrime che faranno di questo spettacolo un momento magico.

L’ingresso al teatro sarà gratuito previa prenotazione ai numeri 0831.307260 e 339.2926020.

MARINO BARTOLETTI

Giornalista, scrittore, conduttore televisivo e autore di tante trasmissioni televisive di successo.

Grande esperto di sport e di musica, oratore d’eccezione, sul palco rivela il lato meno conosciuto della sua personalita : un innato sarcasmo e una buona dose di umorismo.

IL DUO IDEA

Questo duo di artisti, uscito dalla trasmissione Zelig, ha partecipato a molte edizioni di Zelig ed ha calcato i palcoscenici di tutta Italia portando in giro un genere di cabaret musicale ricercato e mai banale, che permette allo spettatore di immergersi in un cocktail di canzoni e gag spiazzanti.

Comune di Ostuni – Ufficio stampa