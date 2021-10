Il presidente Fernando Marino a fine partita ha commentato così la sonora sconfitta subita dalla Happy Casa Brindisi da parte dell’Hapoel Holon nell’esordio stagionale in Basketball Champions League.

“Mi scuso a nome di tutti per la figura rimediata questa sera in Champions League, dispiace per la posta in palio ma soprattutto per il pubblico pagante. Tutti coloro che erano presenti questa sera al PalaPentassuglia potranno entrare gratuitamente alla prossima partita in casa BCL. È fondamentale restare vicini alla squadra – conclude il presidente – rialzarsi subito dopo questa pesante sconfitta”.

A partire da domani mattina, presso il New Basket Store, presentando il ticket di ingresso del match contro Holon verrà rilasciato gratuitamente il biglietto valido per l’incontro tra Happy Casa Brindisi e Cluj Napoca (ROU) in programma lunedì 18 ottobre alle ore 20:30.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi