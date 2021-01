I Carabinieri della Stazione di San Michele Salentino hanno sottoposto un 50enne del luogo alla misura coercitiva personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa e all’abitazione di quest’ultima, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, per aver posto in essere condotte minatorie reiterate, percosse e maltrattamenti ininterrottamente dal 2017 al 30 dicembre 2020, nei confronti dell’ex moglie.

A San Vito dei Normanni, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di sostituzione del divieto di avvicinamento con quella degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Brindisi nei confronti di un 46enne del luogo.

Il provvedimento scaturisce dalla segnalazione dei militari operanti in ordine alle reiterate violazioni al divieto di avvicinamento alla convivente, emesso dal Tribunale di Brindisi nel mese di novembre 2020, poiché si era reso responsabile di maltrattamenti in famiglia, commessi nel territorio di Brindisi nel periodo maggio 2019 – giugno 2020 e il 3 novembre 2020, in danno della donna. L’arrestato, a conclusione delle formalità di rito, è stato tradotto presso il suo domicilio in regime di arresti domiciliari.