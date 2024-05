Va in scena martedì 04 giugno, alle ore 19.00, presso il Teatro Impero di Brindisi, il Musical “Romeo+Giulietta – Odio/Amore”, interpretato dagli studenti dell’IISS Ferraris De Marco Valzani- Polo Tecnico Professionale “Messapia” – sede “Valzani” di San Pietro Vernotico, in collaborazione con la Compagnia “AttoTerzo” che ha reinterpretato questa eterna storia d’amore e d’odio in chiave contemporanea, traducendo in musica l’amore tra i due giovani contrastati dalla viscerale rivalità tra le due famiglie, Montecchi e Capuleti.

Nell’era delle stragi, del dolore, delle disillusioni, resiste il mito dell’Amore, quello puro, poetico e sognante, capace di alimentare desideri, passioni anche in giovani segnati dall’oscurantismo dei tempi moderni.

Ed ecco che la fiaba di Romeo e Giulietta, intramontabile classico che tratteggia la natura dell’uomo nell’incessante lotta tra Odio e Amore, tra Bene e Male di shakespeariana memoria, è entrato tra i banchi di scuola per essere rivisitato in chiave moderna dagli studenti del “Polo Messapia”, con una storia di speranza che racconta la forza dell’Amore capace di cambiare il mondo.

Per la prima volta gli studenti si cimentano con un Musical, cogliendo la sfida che Tony Bottazzo, presidente della Compagnia AttoTerzo ha lanciato loro, sull’onda dell’entusiasmo manifestato da giovanissimi ragazzi per il Progetto “IN-CONTRO”, edizioni “Giù le maschere” e “Il solito copione”, (PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 cod. M4C1I1.4-2022-981-P-11308), che ha consentito la realizzazione di interventi diretti all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa finalizzati alla creazione di momenti di incontro e di cittadinanza attiva, alla realizzazione di iniziative artistiche, nell’ottica di valorizzare le Scuole Aperte e partecipate come poli civici e culturali di comunità.