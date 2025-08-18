“Sono Puglia sotto i piedi, davanti agli occhi, negli orecchi, nella bocca e nel naso. Sono Puglia nell’intelletto, nel sentire e nell’essere. Sono Puglia dal primo all’ultimo del mese. Sono Puglia nel bene e nel male. Sono la Puglia. Sono”

Martin Angiuli è un giovane danzatore, coreografo, autore e scrittore brindisino al suo secondo libro. Il nuovo volume “Coraggiosamente Comuni” (Il Raggio Verde) è un invito a guardare la bellezza delle persone comuni, a riconoscere ogni forma di resistenza nel quotidiano. Un momento vivo, dove le parole si uniscono alla musica e alla umanità. Martin Angiulli vive tra la Germania e la Puglia portando con sé nel cuore la sua terra ovunque si esprima con corpo e parole. Il suo primo libro “Contraddizioni in movimento” (Il RaggioVerde, 2021) invita il lettore ad abbracciare le fragilità, il coraggio quotidiano e la bellezza dell’imperfezione attraverso la scrittura poetica, riflessiva e sincera.

Il 20 agosto alle ore 20.00, Martin Angiuli sarà ospite del Nervegna Caffè Letterario, in via Duomo a Brindisi per presentare “Coraggiosamente Comuni”. La nuova opera editoriale che vede le illustrazioni di Sofia Giacalone, raccontata in italiano e inglese, raccoglie pensieri, poesie, riflessioni in modo sincero e umano. Il volume è dedicato alle persone di ogni età. Temi universali come costruire le piccole cose, il legame con le proprie radici, l’amore, la solitudine, la fragilità e la rinascita trovano voce in un linguaggio accessibile ma capace di toccare il cuore.

L’evento a Nervegna Caffè Letterario è stato ideato e scritto interamente da Martin Angiuli e sarà proposto come uno show teatrale con momenti di lettura, narrazione, dialogo con il pubblico, e sarà accompagnato da momenti musicali curati da Josue Papa. Un format intimo ma dinamico, pensato per coinvolgere il pubblico con sentimento pugliese: riunirsi, condividere, star bene insieme.

MARCO GRECO