E’ la giovanissima Martina Carbone di Monteroni di Lecce vincitrice assoluta e conquista la fascia e la Corona di “Miss Summer Salento”.Con i suoi capelli biondi, gli occhi azzurri e un fisico perfetto ha conquistato la giuria lo scorso 11 settembre.

Con tanta tenacia e dopo tanti tentativi essendo da diversi anni nel concorso, Martina ha raggiunto il podio fra tanti applausi.

Il concorso nato nel 2010 da una idea di Marcello Altomare e Niko Fiore ha compiuto il 10° anno di vita.

L’importante appuntamento, con la serata condotta dal Giornalista Nico lorusso, si è svolta presso l’Hotel Villaggio “Racar” di Frigole (Le) dove non sono mancate anche forti emozioni con le voci delle cantanti Serena Quarta, in arte Nàyma e Jacqueline CentonzeSerena è laureata in Canto Jazz presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce con il massimo dei voti, calcato palchi importanti quali quello in occasione dell’ “Unesco Jazz Day”, insieme alla “Swing Big Band” del Maestro Bubbico, miglior Premio Mia Martini – Nuove Proposte per l’Europa, Umbria Jazz, Locomotive Giovani, Premio Ravera, Cantagiro, Next Generation.

oggi Direttrice Artistica e coordinatrice della Scuola di Musica “Raise your voice” e del progetto ad essa connesso, “Non alla violenza, No al Bullismo” Jacqueline Centonze finalista al Premio Mia Martini per la categoria “Una voce per Mimì”.

E’ stata Viaviana Monticelli (Miss Summer Salento 2019) a dover consegnare lo scettro a Martina, incoronata da Antonio Sforza del Viillaggio “Racar”,emersa su 25 giovanissime ragazze approdate nella finale.

Al termine dell’evento sono stati consegnati altri 3 riconoscimenti Domenique Leo di Brindisi è stata eletta Miss Summer Salento Racar 2020, Elisa Ferrienti di Marittima (Le) Miss Summer Salento Flashback 2020,Azzurra Leo di San Vito dei Normanni (Br) Miss Summer Salento FashionStyle 2020 e infine una fascia speciale consegnata dal fotografo professionista Giuseppe Bello Roma “Art Photography” a Vittoria Morga di Fasano (Br).

Non sono mancati momenti di altamoda dove le giovani concorrenti hanno indossato gli abiti della stilista Anna Rita Polito con il suo brand DISEGN ARP con sede a Squinzano (Le) con le acconciature del team di professionisti di “Livestyle” con sede sempre in Squinzano (Le) e Lecce. In una passarella ovviamente fuori concorso.

Importante anche la presenza dei Volontari della Polizia di Stato della sezione di Brindisi in un momento difficile della pandemia del Coronavirus in cui hanno dato supporto e assistenza al pubblico presente.

Già nei prossimi mesi l’organizzazione rende noto di cominciare a lavorare per la prossima stagione, e già nella settimana le giovanissime vincitrici saranno impegnate in alcune attività per farsi conoscere meglio tra cui alcuni servizi fotografici già programmati.