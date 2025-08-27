Venerdì 29 agosto 2025 alle ore 19.30 Masseria Canali ospiterà la proiezione de “Il sangue mai lavato” di Luciano Mario Toriello.

L’iniziativa si svolge all’interno di una programmazione che “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS” di Brindisi sta realizzando all’interno degli spazi di Masseria Canali, bene confiscato alla criminalità organizzata di Mesagne, e con il patrocinio di Apulia Film Commission, di Avviso Pubblico e del Comune di Mesagne.

Una serata di cinema sotto le stelle sui temi fondamentali per l’associazione: la memoria, l’impegno, la richiesta di verità e giustizia. Saranno con per un dibattito dopo la proiezione Daniela Marcone, referente nazionale Libera Memoria e figlia di Francesco, e il regista Luciano Mario Toriello.

Portate con voi una sedia, una sdraio o un telo, munitevi di antizanzare e vi aspeƫtiamo, per un evento totalmente gratuito.

Il 31 marzo 1995, due colpi di pistola spezzano la vita di Francesco Marcone, direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia – Ministero delle Finanze. “Il sangue mai lavato” scava in questa pagina oscura e unica della storia italiana, ricostruendo i fatti e il percorso tortuoso delle inchieste, attraverso trent’anni di materiale d’archivio e testimonianze dirette dei protagonisti. Un’indagine incalzante su un delitto spietato, avvolto ancora oggi in un intrigo di ombre e misteri, in cui la legge e la verità hanno percorso spesso strade opposte.