Il grande teatro nazionale fa tappa a Fasano. Mercoledì 28 gennaio, il Teatro Kennedy ospiterà il debutto della tournée regionale di “Pirandello Pulp”, uno spettacolo che vede protagonisti due volti amatissimi del cinema e del teatro italiano: Massimo Dapporto e Fabio Troiano.

L’evento è organizzato dal Comune di Fasano in collaborazione con Puglia Culture, confermando l’impegno della città nel proporre una stagione di altissimo profilo culturale.

«Un testo che ci fa riflettere – dice l’assessora alla Cultura Cinzia Caroli – sulle maschere che troppo spesso indossiamo ed in tante circostanze. Ma cosa succede se la maschera cade? Ognuno potrà interpretare questo testo in ottica introspettiva e sono certa che questo lavoro ci farà pensare molto anche rispetto alla perdita di autenticità di ciascuno di noi, cosa che, più che mai e probabilmente, caratterizza questo nostro tempo».

Scritto da Edoardo Erba e diretto da Gioele Dix, Pirandello Pulp è un gioco teatrale magnetico e irriverente. La vicenda si svolge durante le prove de Il giuoco delle parti di Luigi Pirandello.

Maurizio (regista pignolo) attende un tecnico luci esperto, ma si ritrova davanti Carmine: un uomo che non conosce il testo e, paradossalmente, soffre di vertigini. Per evitare di salire sulla scala, Carmine inizia a contestare le scelte registiche, proponendo una visione “pulp” e trasgressiva, ambientata in un parcheggio di periferia tra scambi di coppia e tensioni sotterranee. In un crescendo di comicità e tensione, i ruoli si ribaltano: la maschera pirandelliana cade, lasciando spazio a verità inquietanti che scuotono l’equilibrio dei protagonisti.

Il testo di Edoardo Erba non è solo un omaggio al Maestro siciliano, ma una sfida alle convenzioni. La regia di Gioele Dix guida Dapporto e Troiano in un duello attoriale serrato, dove il confine tra finzione e realtà si fa sempre più sottile, portando lo spettatore verso un epilogo inatteso. “Quando le maschere cedono, ciò che resta non è mai prevedibile.”

Ufficio Stampa

Città di Fasano