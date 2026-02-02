Questa mattina sono stato eletto Presidente del Consiglio regionale della Puglia, ricevendo un grande onore e assumendomi una altrettanto grande responsabilità.

Il Consiglio regionale è il luogo istituzionale in cui si approvano le leggi, si costruisce l’indirizzo politico della Puglia, si esercita il controllo democratico sull’azione del Governo, si dà voce ai territori, si interpretano i bisogni e le aspirazioni delle comunità.

Per tutta la mia vita pubblica, ho saputo all’occorrenza essere un uomo delle istituzioni e anche un uomo di parte: da oggi proverò ad essere entrambi, rappresentando il Consiglio nella sua interezza, svolgendo il mio ruolo con equilibrio e trasparenza e schierandomi sempre dalla parte dei pugliesi, orgoglioso della nostra «pugliesità».