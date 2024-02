La Brain Dinamo Brindisi ritorna in campo nuovamente nel PalaZumbo dopo la strepitosa vittoria di sabato scorso contro il Basket Corato. Capitan Pulli e compagni hanno disputato forse la più bella gara della stagione trascinati dal “ritorno a casa” di Staselis, che ha esordito con una prestazione monstre da 38 punti ma anche con il supporto di tutti i componenti della squadra che hanno prodotto una gara maiuscola sia in attacco che in difesa.

La gara di sabato, però, è di quelle che valgono 4 punti: a sfidare la nostra squadra ci sarà la Tecnoeleva Adria Bari, già sconfitta dalla Dinamo all’andata ed a soli due punti di distacco in classifica.

Bisognerà affrontare il match con il coltello tra i denti anche per la formula della seconda fase che prevede di portare appresso proprio i punti accumulati contro le dirette concorrenti.

La squadra di coach Luisi ha un roster di tutto rispetto a partire dal ritorno dell’argentino Santi Rodriguez che lo scorso anno fu determinate per Bari per il raggiungimento della promozione. Sarà, inoltre, importante tenere d’occhio gente del calibro di Ferraretti, Preite e l’esperienza di Vorzillo senza trascurare Callara, tiratore micidiale che già all’andata si mise in mostra con triple davvero incredibili. L’Adria, in più, arriva a Brindisi dopo la convincente vittoria interna contro Mola di Bari e che avrà galvanizzato tutto l’ambiente.

In casa Brain ci sarà l’esordio del nuovo arrivato Davide Pucci, playmaker con esperienza da vendere e che già si è inserito negli schemi di coach Cristofaro. Oltre alla new entry, buone notizie giungono dal settore medico, con l’infermeria brindisina che inizia, finalmente, a svuotarsi e questo potrà sicuramente essere un valore aggiunto per il team biancoazzurro. Tutta la squadra si sta allenando con grande piglio e determinazione comprendendo il valore della posta in palio.

Ma servirà soprattutto il calore e la spinta del PalaZumbo che, mai come in questo weekend, sarà determinante: l’appuntamento per i tifosi è per sabato 3 febbraio alle ore 18:00 per sostenere sin dalla palla a due i nostri ragazzi.

Match sponsor sarà SEA – Servizi Ecologici Ambientali, nuovo “Top Sponsor” societario, che opera su tutto il territorio nazionale ed estero nei principali settori industriali ovvero Petrolchimico, Raffinazione, Energia, Acciaierie, etc. e in ambito Civile.

Arbitri della contesa saranno i signori Stefano Pozzella di Arzano (NA) e Clemente Santonastasio di Maddaloni (CE).

Ufficio Comunicazione – Brain Dinamo Brindisi