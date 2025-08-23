

Brindisi celebra gli 800 anni delle nozze tra Federico II e Isabella di Brienne e l’arrivo del Santo Patrono con la XIII Edizione del Medieval Fest, un evento che unirà storia, spettacolo e comunità. Dal 5 al 7 settembre il centro storico e il lungomare si trasformeranno in un grande museo diffuso, dove le associazioni dell’ATS EPICA metteranno in rete i luoghi della cultura della città: la Palazzina del Belvedere, la Casa del Turista e l’ex Convento delle Scuole Pie.

Il festival non sarà una semplice rievocazione, ma una vera esperienza didattica e coinvolgente. Le strade e le piazze si popoleranno di artisti di strada, rievocatori e antichi mestieri, che riporteranno in vita figure, atmosfere e saperi del Medioevo. Nelle botteghe dei Borghi dei Saperi artigiani e maestri coinvolgeranno il pubblico nel proprio lavoro, utilizzando utensili di legno, stoffe, carta e inchiostri e nella corte dell’ex Convento delle Scuole Pie il Borgo dei Sapori, curato da Slow Food Brindisi lo accoglierà con degustazioni e racconti enogastronomici. Tutto l’evento intende dunque essere una macchina del tempo che unisce i suoni, i sapori e le tradizioni popolari, e che pone particolare attenzione all’accessibilità grazie a mappe tattili, QR audio e supporti LIS.

Il programma si apre venerdì 5 settembre alle 18:30 nella terrazza della Palazzina Belvedere con il dialogo dello storico Giacomo Carito: “Brindisi nell’età di Federico II tra il fasto di nozze imperiali e il quotidiano vivere”. A seguire, la facciata della Casa del Turista sarà illuminata dal videomapping “Federico II e la crociata della Pace”.

Sabato 6 e domenica 7 settembre, alle ore 17:30, partirà dalla Palazzina del Belvedere la Caccia al Tesoro “Sui passi di Federico”, con iscrizione obbligatoria entro il 3 settembre sul sito https://www.pastpuglia.it/attivita/000038/medieval-fest-xiii-edizione-caccia-al-tesoro o al numero 0831562808. Dalle 19:00 alle 22:00, la Casa del Turista e l’ex Convento delle Scuole Pie ospiteranno i Borghi dei Saperi e dei Sapori, animati da rievocazioni, mostre e degustazioni.

Un cartellone reso possibile grazie al lavoro congiunto di tutti i partner: Società di Storia Patria per la Puglia – Associazione Culturale Le Colonne, APS Vola Alto – APS Brindisi e le Antiche Strade, APS Daedalus – APS Brindisi Tabernacle – APS Brvndisivm Historica – Slow Food Brindisi – Cooply.

Il Medieval Fest gode del sostegno del Comune di Brindisi e della Camera di Commercio, con il patrocinio della Provincia di Brindisi, dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) e il supporto del media partner Colonne Shopping Centre. Una rete che guarda al futuro: il festival è infatti concepito come progetto pilota per sviluppare percorsi storici e attrattivi dedicati a studenti, famiglie e turisti lungo tutto l’anno, trasformando Brindisi in un laboratorio permanente di cultura e accoglienza.

Per il programma dettagliato e per scoprire i protagonisti del Medieval Fest 2025 è disponibile il sito ufficiale www.medievalfest.it.