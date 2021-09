“Ringrazio la Regione Puglia e il Presidente Michele Emiliano che oggi in conferenza stampa di chiusura del MEDIMEX (International Festival and Music Conference promosso da Puglia Sounds della Regione Puglia) ha annunciato l’arrivo a Brindisi dell’edizione primaverile del Festival internazionale della musica “Medimex spring edition” dal 19 al 26 aprile 2020 a Brindisi. Un grandissimo riconoscimento per la nostra città, un’importante occasione di visibilità.”

Sono le dichiarazioni del sindaco Riccardo Rossi sulla sua pagina FB del 10 giugno 2019 che ringraziava, come ormai fa da un po di tempo, il Presidente della Regione Emiliano per questa grande opportunità per il nostro territorio. Sapete come è andata???? MEDIMEX, dopo lo stop causa Covid, si farà a Taranto dal 15 al 19 settembre prossimo venturo!

Ennesima dimostrazione di come il Presidente Emiliano e la Regione Puglia considerino il nostro territorio. E mentre i consiglieri regionali di maggioranza rimangono muti (Amati, Bruno, Vizzino, Leoci) il Sindaco Rossi continua con i suoi monologhi ed i soliti annunci, spesso e volentieri senza riscontro, utili solo a riempire le colonne di qualche quotidiano locale. Però il sindaco Rossi e la sua maggioranza arcobaleno hanno risolto regalando alla Città spettacoli ed eventi in salsa nostrana dell’Estate Brindisina per tacitare il palato dei soliti “ignoti” per riempire la solita piazza con qualche decina di presenze.

Dott. Massimiliano Oggiano

Capogruppo Fratelli d’Italia

Vicepresidente del Consiglio Comunale di Brindisi