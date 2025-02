Mens Sana Mesagne: Martinelli 6, Falcone, Rollo 7, Potì 9, Paciullo 9, Pazzarelli 14, Brunetti 23, Moro, Dellegrottaglie, Gigli 3, Ciccarese 7, Liace 5. Allenatore: Cosimo Romano.

Invicta Brindisi: Bellanova, Dario, Leo 11, Colucci 11, Fusco 8, De Giorgi 10, Marzo, Caloro M. 1, Scivale 4, Cocco 14, Leggio 11, Caloro S. Allenatore: P. Della Corte.

Parziali: 28-17 23-19 21-14 11-20

Arbitri: Serse e Palmisani.

Ancora una vittoria per la Mens Sana Mesagne che batte agevolmente l’Invicta Brindisi vendicando la sconfitta dell’andata. Sempre in controllo della gara per i ragazzi allenati da coach Romano che all’inizio ha schierato Ciccarese, Potì, Gigli, Pazzarelle e Brunetti. L’ex Della Corte invece ha mandato in campo Leo, De Giorgi, Scivales, Caloro S. e l’ex Colucci. Nemmeno dieci secondi di gioco e Brunetti inizia il suo show con una tripla dall’angolo, poi Gigli e un’altra tripla di Potì (8-2) sparigliano subito la difesa a zona dei brindisini. De Giorgi prova a restare in partita, ma ancora una tripla di capitan Potì innesca il primo allungo per i padroni di casa (13-5). Il Brindisi reagisce, le triple dii Colucci e De Giorgi rimettono l’Invicta nella scia dei padroni di casa (15-13), poi ancora una tripla di Leo segnala la momentanea parità (17-17). Qui si bloccano i brindisini lasciando un parziale ai padroni di casa di 11-0 grazie a due triple consecutive di Rollo, saranno cinque i tiri da tre punti realizzati dalla Mens Sana Mesagne con la zona disposta dal Bindisi. Al primo riposo i mensanini conducono 28-17. Nel secondo periodo la storia della partita non cambia, Brunetti scrive a referto otto punti con due triple che totalizzano un rassicurante 38-21 peri padroni di casa. La difesa a zona messa in campo dl Brindisi è un invito a nozze per i realizzatori biancoverdi che la puniscono con buone giocate utilizzando l’intero collettivo. Il Brindisi non molla, le triple di Fusco e Leo riportano gli ospiti a -10 (46-36), ma ancora una tripla di Potì e un canestro di Ciccarese chiudono il secondo quarto con la Mens Sana in vantaggio 51-36. Al rientro in campo l’inezia della partita è completamente nelle mani dei padroni di casa. Ancora triple per Pazzarelli e Brunetti, quest’ultimo in assoluto il migliore in campo con 23 punti, 4/4 da due, 3/7 da tre, 6/6 tiri liberi, 3 assist e per finire 9 rimbalzi in trenta minuti di gioco. Saranno dodici in totale le triple realizzate dai mensanini in soli tre periodi di gioco, intanto i padroni di casa raggiungono il massimo vantaggio a un minuto dalla fine del terzo periodo (72-47), poi un gioco da tre punti del giovane Cocco chiude la terza frazione sul 72-50. L’ultimo quarto serve solo per i titoli di coda, la Mens Sana tira i remi in barca e smette di giocare, ne approfitta il Brindisi per limitare lo scarto finale. Davanti a un pubblico sempre più numeroso, porta a casa altri due punti la Mens Sana Mesagne al fine di affrontare nel migliore dei modi la prossima settimana che si presenta molto impegnativa. Mercoledì, a Cisternino alle ore 20:15, i mensanini recuperano la terza giornata di ritorno con la Newgen Martina sospesa per impraticabilità di campo, mentre domenica prossima affronteranno sempre in trasferta il Messapica Ceglie per un incontro di alta classifica.

Amatori Giada