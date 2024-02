“La conclusione dei lavori riguardanti l’adeguamento della pista principale dell’Aeroporto del Salento, finalizzato a rendere più sicure le operazioni di decollo e atterraggio ed a rendere ancora più compatibili i traffici portuali ed aeroportuali rappresenta un importante passo in avanti per Brindisi e per l’intero Salento. E’ indubbio, infatti, che la crescita economica passa anche attraverso un miglioramento dei sistemi di trasporto e la nautica rientra a pieno titolo tra i settori che possono contribuire a far crescere la Puglia. E’ di questi giorni, tra l’altro, un incontro tecnico svoltosi a Brindisi fra tutti i soggetti istituzionali interessati alla individuazione di aree portuali in cui far insediare nuove realtà produttive in campo nautico. E sono convinto che questa sia davvero la volta buona per superare ostacoli burocratici e velocizzare gli investimenti”.

Lo ha dichiarato il Presidente del Salone Nautico di Puglia Giuseppe Meo a margine della cerimonia per il completamento dei lavori della pista principale dell’Aeroporto del Salento.