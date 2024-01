«La cura, dalla vertenzialità alle buone pratiche», è il titolo del convegno organizzato dal sindacato dei pensionati Spi Cgil di Brindisi che si terrà, mercoledì 17 gennaio, a partire dalle 9:00, nella Sala Conferenze dell’Autorità portuale di Brindisi (Piazza Vittorio Emanuele).

Il convegno è una sorta di «viaggio» che si sviluppa in due focus tenuti insieme da un filo conduttore che è quello della «cura». Da un lato la cura della salute, analizzata sul fronte della «Sanità pubblica» con tutti i problemi e le criticità che si registrano a Brindisi, con particolare riferimento anche ai bisogni delle fasce deboli della popolazione, come gli anziani. Dall’altro la «cura» rivolta ai contesti di vita per garantire il benessere della persona e si parlerà di rigenerazione urbana ed efficientamento energetico da fonti rinnovabili, per il benessere collettivo.

Nel primo focus affronteremo i problemi più cogenti della Sanità territoriale – le liste d’attesa infinite, i servizi erogati, il collasso nei pronto soccorso…-, della sua riorganizzazione anche alla luce dei Fondi del Pnrr, e del Programma Nazionale di equità nella Salute.

Di questi e altri temi parleremo con il direttore generale della Asl Br Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il segretario generale della Cgil di Brindisi Antonio Macchia, il segretario generale dello Spi Cgil Puglia Giovanni Forte, che interverranno dopo l’introduzione della segretaria generale dello Spi Cgil Michela Almiento.

Il secondo focus, si concentrerà sul «Modello Paradiso», il quartiere di Brindisi al centro di una importante opera di rigenerazione urbana, con la ristrutturazione delle case popolari e la creazione di una comunità energetica.

Ne parleremo con il commissario straordinario dell’Arca Nord Salento Cosimo Casilli, il project manager del Di.T.N.E. Angelo Colucci, il segretario provinciale del Sunia Brindisi Marcello Petarra, il segretario generale della Cgil di Brindisi Antonio Macchia, il segretario generale dello Spi Cgil Puglia Gianni Forte. A tirare le conclusioni sarà il segretario generale nazionale Spi Cgil Ivan Pedretti.