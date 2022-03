A partire dal mese di marzo riprendono gli appuntamenti della rassegna “Così creativa…Storie narrate con le note” a cura di Marco Greco. Mercoledi 2 marzo alle 18.30 sarà presentato il primo romanzo “L’Aggiustatore di libri” dello scrittore brindisino Michele Bombacigno presso Yeahjasi Brindisi Spazio Musica, Ex Convento Santa Chiara, in via Santa Chiara 2. Il nuovo libro di Bombacigno narra le vicende di un impiegato pubblico, Diego Altisarte che, spinto dal desiderio di realizzare il proprio sogno, abbandona le certezze lavorative e i fallimenti amorosi sui quali fondava la propria vita, per trasformare un hobby in realtà e diventare “artigiano della parola e aggiustatore di libri”. Michele Bombacigno provoca la mente del lettore che arriva a interrogarsi su un quesito: “Può un sogno cambiare la propria vita?”. La musica diviene il collante tra la parola dell’autore e l’immaginazione del lettore attraverso citazioni dei brani di Van Morrison, John Mayer, Eric Clapton, Marvin Gaye, Barry White, John Legend e una playlist abbinata alla lettura contenente dei brani dei Dire Straits, Francesco Guccini, Lucio Dalla, Bruce Springsteen ed Edoardo Bennato. L’ingresso è gratuito con obbligo di Green pass rafforzato e mascherina FFP2.