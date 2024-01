Mercoledì 24 Gennaio, presso l’Ex Convento Santa Chiara “Collettivo Polaroads di Brindisi” e “Yeahjasi Brindisi Aps”, ospitano Irene Alison che presenterà il suo libro fotografico “La madre attesa” (ore 19:00, ingresso gratuito).

Brindisi nuova tappa del tour promozionale della giornalista professionista e photo-consultant, che ritorna così in Puglia dopo partecipazione al VIII^ edizione di phEST – Festival Internazionale di fotografia e arte di Monopoli.

Con “La madre attesa” (Laia Abril – Postcart Edizioni, 2023) Irene Alison racconta l’esperienza del viaggio in Bogotá e dell’adozione di sua figlia Lina Isabel; un libro che si compone di parole e immagini, che intendono narrare e testimoniare la difficoltà del processo di adozione, e non solo. Si affronta anche la delicata tematica della crisi post partum delle madri adottive, legato ad senso di inadeguatezza del ruolo che ci si accinge a ricoprire. Alison utilizza la fotografia come ponte comunicativo tra lei e sua figlia, come strumento di espressione, di comunicazione ed integrazione.

Irene Alison (Napoli, 1977) è docente all’Istituto Europeo del Design (IED) di Roma e collabora come tutor e consulente con alcune delle maggiori scuole di fotografia italiane (Isfci, Rufa, Scuola Romana di Fotografia a Roma e Fondazione Studio Marangoni a Firenze, tra le altre). Come redattrice, ha lavorato per il Manifesto e per D, La Repubblica delle Donne. Da freelance ha realizzato reportage apparsi su Geo France, The Independent, l’Espresso, D, XL, Marie Claire e Riders. I suoi articoli di critica fotografica sono stati pubblicati da “La Lettura” (Il Corriere della Sera), Il Sole 24 ore e Pagina99. Ha pubblicato i saggi di approfondimento fotografico, “My generation” (Postcart, 2012) e “iRevolution” (Postcart, 2014).

La presentazione del 24 gennaio prossimo è organizzata dal Collettivo Polaroads di Brindisi, in collaborazione con l’associazione “Yeahjasi Brindisi Aps”.

Polaroads nato con l’intento di promuovere l’utilizzo linguistico della fotografia con una visione progettuale; il collettivo si pone di indagare e raccontare i temi di interesse attraverso il mezzo fotografico, trasformando il pensiero in opera compiuta. L’iniziativa segue la presentazione del libro di Silvia Camporesi, Mirabilia, organizzato a settembre.

Yeahjasi Brindisi Aps è l’ente gestore dell’Ex convento Santa Chiara di Brindisi, vinto tramite l’Avviso pubblico “Luoghi Comuni” della Regione Puglia, ed ora rientrante nella rete “Case di quartiere” del Comune di Brindisi, essa vuole continuare nel promuovere iniziative che riguardano le arti visive, in virtù del percorso di cooprogettazione avviato dal Comune id Brindisi tenuto lo scorso novembre attraverso la costruzione di una sala dedicata alla fotografia e alla grafica con i relativi corsi base. Il progetto vuole proseguire consolidando sempre più una rete forte sul territorio aprendo lo spazio dell’ex convento di Santa Chiara alle realtà come il collettivo fotografico Polaroads

©️foto in copertina di Irene Alison

costruzione grafica a cura di AnimaxStudio.it